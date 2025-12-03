LINE Pay Money大當機 申辦爆量驗證頻卡關

LINE Pay今(3)天正式啟動電子支付新服務「LINE Pay Money」，不過系統卻頻頻擺烏龍。由於大量用戶在下午3時後湧入申辦，短時間內流量暴增使頁面多次，出現卡頓、逾時與無法驗證等情形。同一時間，原本可於全台大眾運輸使用的LINE Pay乘車碼也全面停止服務，捷運、公車系統同步改為iPASS MONEY等其他支付方式，旅客須多加注意。

許多使用者今天進入LINE Pay Money開通流程的「同意條款」畫面後，多次跳出「已超過限制時間」提示，必須重跑流程；進行身分與金融帳戶驗證時，也頻繁出現「無法連線」、「外部網路錯誤」、「暫時無法連結銀行帳戶」等訊息，導致無法順利開通。部分用戶在嘗試5次都失敗後，被系統要求等待30分鐘才能重新申辦。

廣告 廣告

據瞭解，嘗試利用銀行驗證的用戶遇到卡關較為明顯，包括輸入資料後無法送出、驗證程序未啟動等狀況。相較之下，使用信用卡驗證的成功率較高，但仍有許多使用者回報無法順利進入申請頁面。甚至有民眾在實際結帳時，出現無法付款的狀況，推測與同時段系統壅塞有關。

LINE Pay表示，由於大量使用者同時登入申辦，導致部分流程出現暫時性錯誤，已緊急擴增伺服器處理量能，目前系統並無重大異常，用戶稍待再試即可恢復功能。財金資訊公司回應，各銀行跨行系統運作正常，初步研判瓶頸出在LINE Pay前端負載。

配合LINE Pay系統更新，今天起LINE Pay乘車碼全面停用，原先使用該服務搭乘捷運、公車的旅客，將改以iPASS MONEY或其他行動支付工具搭車。多個運輸系統均已完成支付調整，包括新北捷運(淡海輕軌)、桃園捷運、台中捷運、高雄捷運及輕軌、公車等，通通停止支援LINE Pay乘車碼。

像是台中捷運因應LINE Pay新服務上線，同步進行系統整合與測試，綠線仍可持悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、TWQR等既有工具掃碼搭乘。桃園捷運則宣布，原本在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能將移轉至iPASS MONEY App，用戶須下載iPASS MONEY App生成乘車碼過閘；原在車站使用iPASS MONEY付款碼者，必須改用LINE Pay App的一般付款方式。

各運輸單位提醒，支付方式調整期間，旅客仍可使用電子票證、信用卡感應支付與多種行動支付替代，建議民眾提前確認App是否更新，以免影響通勤。

原文出處

延伸閱讀