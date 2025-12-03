LINE Pay Money將上線 「自動儲值」記得關小心噴錢

LINE Pay官方表示，前100萬名完成開通、轉帳及付款三大功能的用戶，可享合作銀行提領3年免手續費保障。（示意圖／翻攝自LINE Pay官網）





LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今（3）日下午3點正式上線，為用戶提供更便利、整合的支付體驗。根據官方說明，用戶只需依照三步驟即可完成開通與綁定，操作簡單明確，無需繁複流程。此外，前100萬名完成指定任務的用戶，還可享合作銀行提領3年免手續費的優惠。

開通LINE Pay Money的流程十分簡單明瞭，首先，用戶需將LINE應用程式更新至15.18.1（含）以上版本，以確保能順利使用LINE Pay並開通Money帳戶。接著，準備有效身分證件進行身分審核，若為非本國人士，則需提供中華民國居留證。完成審核後，最後一步是綁定銀行帳戶或信用卡進行驗證，完成後即可正式開始使用LINE Pay Money的各項功能。

「LINE Pay Money」今下午3點上線，用戶只需三步驟即可開通綁定。（圖／翻攝自LINE Pay官網）

LINE Pay官方表示，LINE Pay Money提供合作銀行提領功能，且不限次數0手續費，前100萬名完成開通、轉帳及付款三大功能的用戶，可享合作銀行提領3年免手續費保障。此舉不僅提升用戶體驗，也讓資金管理更為方便，減少額外費用負擔。

除了享3年免手續費優惠外，LINE Pay Money上線後還推出多項好康活動。用戶只需於12月31日前完成三項指定任務，即可參與「幸運骰骰樂」抽獎活動。活動內容包括：完成開通電子帳戶，即可抽取最高88點LINE Points；連結指定銀行帳戶，可獲得30元儲值金；完成任一筆轉帳，還能再抽取最高88元優惠券。

用戶只需於12月31日前完成三項指定任務，即可參與「幸運骰骰樂」抽獎活動。（圖／翻攝自LINE Pay官網）

官方指出，本次活動合作的銀行共16家，包括國泰世華銀行、中國信託銀行、元大銀行、第一銀行、中華郵政、華南銀行、永豐銀行、LINE Bank、王道銀行、台中銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行及彰化銀行。

另外要注意的是記得關掉「自動儲值」功能，否則可能會多出一筆手續費。

