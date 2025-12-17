LINE Pay Money年底拚200萬用戶 重視財務績效

（中央社記者吳家豪台北17日電）LINE Pay Money電子支付服務12月3日開通後，70小時內即突破100萬名會員註冊。LINE Pay Money總經理張修齊今天表示，目前挑戰是如何讓系統穩定，能夠在短時間讓用戶盡快開通服務，現在用戶數已超過170萬，年底前有機會達到200萬。

行動支付品牌LINE Pay連加網路今天舉辦活動分享事業成果與未來策略藍圖，張修齊受訪說，LINE Pay Money內部並未訂出用戶數目標，因為電子支付需要實名制，不見得所有LINE Pay用戶都能接受，重點是財務經營績效，如何獲利才是重點，「畢竟上市了，股東也期待我們在經營上有成效。」

他強調，台灣用戶認識LINE Pay已經10年，轉換到LINE Pay Money必然會比較順利。目前挑戰是如何讓系統穩定，能在短時間讓用戶盡快依照法令取得使用電子支付的權利，但因為12月3日才上線，轉換還需要一點時間。

由於市場上大部分電子支付業者尚未轉虧為盈，外界關注LINE Pay Money是否有信心獲利。張修齊認為，用其他支付機構的經驗來看LINE Pay Money其實不盡相同，LINE Pay過去幾年已累積一定的用戶和商戶基礎，發現B2C（企業對消費者）服務可以獲利，只要規模夠大。

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay今年取得期待已久的電子支付執照，推出LINE Pay Money電子支付服務，對於打造完整支付平台的長期目標，終於具備關鍵基礎與條件，將邁向歷史性的新里程碑。

展望2026年，丁雄注說，LINE Pay台灣已經整裝待發，準備迎接下一個階段，將持續深耕台灣市場，積極拓展海外版圖，朝向「成為人們生活中的一部分」願景往前更邁進一步。

LINE Pay今年前11個月累計營收71.54億元、年增26%，已超越2024全年水準。今年前3季營業淨利4.96億元、年減約15%，主因持續加大投資，聚焦於創新服務研發、電子支付服務開發、IDC建置與營運、國內外市場推廣。

丁雄注表示，透過策略性投資，將逐步建立更穩固的營收成長基礎，支撐未來的獲利成長。

他也提到，LINE Pay截至今年11月底交易量超過7910億元，已超過2024全年水準，預計今年底將超過8000億元，不久將來有望突破1兆元。

被問及LINE Pay用戶滲透率是否已接近上限，可能導致成長趨緩，丁雄注說，台灣零售市場約60%仍使用現金、40%使用信用卡，目前LINE Pay在整體市場占比約6%至7%，未來成長空間還很大，將致力於增加新用戶、提升既有用戶使用深度。（編輯：林淑媛）1141217