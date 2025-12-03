LINE Pay Money強勢上線 LINE Pay綁卡完全轉移
電子支付新成員「LINE Pay Money」今(3)天正式開業，在LINE應用程式內就能完成註冊，開始使用儲值、轉帳、分帳、生活繳費……等電支服務，祭出前100萬名註冊用戶，享有合作銀行3年提領免手續費的好康。原本在LINE Pay服務中的「iPASS MONEY」則於今(2025)年底前退出LINE系統，既有會員可下載「iPASS MONEY」APP，繼續使用既有功能。
民眾使用「LINE Pay Money」不須另外下載APP，只須將LINE應用程式更新至15.18.1以上版本，或是將LINE Pay應用程式更新至4.9.0以上版本，即可在系統中註冊，完成身分確認與金融驗證後，成為「LINE Pay Money」電支帳戶會員。
LINE Pay Money首波與19家銀行合作，包含國泰世華、中國信託、台北富邦、聯邦銀、第一銀行、LINE Bank、元大、華南銀、台中銀、王道銀、彰銀、臺企銀、凱基銀、將來銀、永豐銀、兆豐銀、高雄銀、遠東銀與中華郵政等。連接銀行帳戶就能將帳戶金額儲值到「LINE Pay Money」錢包，即可在LINE聊天室中轉帳或分帳，也能用來繳納超過5,000種生活帳單。12月15日將再啟用高雄捷運「乘車碼」服務，並陸續開放其他大眾運輸系統。
此外，原本1,310萬位LINE Pay用戶在完成LINE Pay Money註冊後，信用卡資料也會一併轉移，不用重新綁卡，就能繼續在全台逾65萬個LINE Pay支付據點消費。待LINE Pay Money與店家重新完成簽約後，將開放使用LINE Pay Money帳戶掃碼交易。
LINE Pay Money同步強打多項好康，即日起至12月31日，開通帳戶就抽最高88點LINE POINTS，完成銀行帳戶連結後，進行首次好友轉帳再抽最高88元優惠券。首次連結國泰世華、中國信託、元大、一銀、中華郵政、華南、永豐、LINE Bank、王道銀、台中銀、臺企銀、凱基、將來銀、台北富邦、兆豐、彰銀等16家銀行帳戶，贈送30元儲值金。搶在前100萬名完成註冊，保證3年內提領交易免手續費。
至於一卡通公司的電支服務「iPASS MONEY」，目前仍存在LINE Pay頁面中，不過相關服務即日起調整。「好友轉帳」與「提領」功能保留至12月31日，其他服務則全數轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP內，預計明(2026)年1月1日完全退出LINE Pay。
既有的一卡通720萬位用戶下載及使用一卡通獨立「iPASS MONEY」APP，即可發現帳戶金額完整保留在系統內，且同樣可與親友轉帳、分帳、繳納生活帳單與使用乘車碼，在全台超過50萬家有TWQR標誌的商店消費，使用方式大致相同，只是換個APP入口而已。
