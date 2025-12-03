LINE Pay Money懶人包！「3步驟」速開通

生活中心／饒婉馨報導

行動支付品牌LINE Pay正式公告，旗下子公司推出獨立電子支付服務（以下簡稱電支）「LINE Pay Money」，將於今（3）日下午3點開放升級，甚至把標誌從第三方服務改為自有電支平台，徹底結束與iPASS MONEY的合作關係。LINE Pay利用LINE社群的廣大用戶與服務整合優勢，強化 1300 萬用戶黏著度，此舉也為台灣電子支付市場帶來全新的競爭態勢。





懶人包／LINE Pay Money下午3點上線！3步驟開通「免重綁卡」

LINE Pay旗下子公司推出全新「iPASS MONEY」，轉型成獨立電子支付服務。（圖／翻攝LINE Pay官網）

LINE Pay過去主要透過與iPASS MONEY合作提供高限額服務，為擺脫對第三方電子支付服務（以下簡稱電支）的依賴，強化數據自主與跨境發展。然而，官方雖低調稱是「策略調整」，但業界分析，此舉標誌著LINE Pay獨立營運時代、避開第三方依賴的開始，未來將由旗下子公司的電支全面接棒，並計畫擴大乘車碼、交通支付等服務，進一步鞏固其在台灣電支市場逾三成的領先地位。用戶需特別留意，iPASS MONEY服務過渡期從12月3日至31日，期間內用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，但不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務。2026年1月1日開始，LINE App 將全面移除iPASS MONEY連結，讓用戶被迫轉移到新服務，用戶需儘早完成資金轉移，不要讓錢錢留在舊錢包長灰塵。

LINE Pay翻新首頁介面，使用時更直覺、便利。（圖／翻攝LINE Pay官網）

LINE Pay Money一站式服務，亮點功能一次看：

LINE Pay Money核心功能全部保留，並且翻新整個介面，首頁整合所有功能，包含LINE Pay Money電支服務、查詢交易及轉帳紀錄，還提供用戶能自訂個人化選單功能，依據使用習慣、需求設定，讓整體便利度再提升。

1. 儲值、提領：連結銀行帳戶，可進行一鍵存錢或領回，單日限額高達100萬元。

2. 好友轉帳：發紅包、分攤制度也沒變，直接在聊天室一次搞定。

3. 繳費：停車、水電、瓦斯、電話費，甚至連信用卡帳單都可一次付清，也支援簽帳金融卡。

4. 支付優惠：LINE POINTS繼續開放折抵（效期從獲得日起，計算180天）；未來預計開放乘車碼，搭乘捷運等交通工具只要掃碼就能上車。

5. 金融服務：查詢貸款、投資資訊。

用戶須透過3步驟，開通全新LINE Pay Money。（圖／翻攝LINE Pay官網）

開通3步驟，原用戶自動轉移信用卡：

1. 更新App：LINE App更新至15.18.1版本(含)以上，以便繼續使用LINE Pay及LINE Pay Money帳戶服務；LINE Pay App則需更新至4.9.0版本(含)以上

2. 身分驗證：備妥個人身分證件或居留證，實名制認證。

3. 金融綁定：連結銀行帳戶，已供提領、儲值使用；舊用戶已綁定LINE Pay的信用卡資訊將無縫移轉至電子支付服務中，無需再重新綁定，即可繼續在全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

舊用戶需自行手動轉移餘額，才能輕鬆續用新升級服務。（圖／翻攝LINE Pay官網）

iPASS MONEY額於沒有自動轉移機制，過渡期內提領回銀行（免手續費），再存進新帳戶或是下載獨立的iPASS MONEY App續用（功能僅限於查詢額於、轉帳）。轉換期間，LINE Pay將會持續透過官方管道提供LINE Pay Money服務的各項注意事項。

