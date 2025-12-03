LINE Pay Money懶人包！「3步驟」速開通
生活中心／饒婉馨報導
行動支付品牌LINE Pay正式公告，旗下子公司推出獨立電子支付服務（以下簡稱電支）「LINE Pay Money」，將於今（3）日下午3點開放升級，甚至把標誌從第三方服務改為自有電支平台，徹底結束與iPASS MONEY的合作關係。LINE Pay利用LINE社群的廣大用戶與服務整合優勢，強化 1300 萬用戶黏著度，此舉也為台灣電子支付市場帶來全新的競爭態勢。
LINE Pay旗下子公司推出全新「iPASS MONEY」，轉型成獨立電子支付服務。（圖／翻攝LINE Pay官網）
LINE Pay過去主要透過與iPASS MONEY合作提供高限額服務，為擺脫對第三方電子支付服務（以下簡稱電支）的依賴，強化數據自主與跨境發展。然而，官方雖低調稱是「策略調整」，但業界分析，此舉標誌著LINE Pay獨立營運時代、避開第三方依賴的開始，未來將由旗下子公司的電支全面接棒，並計畫擴大乘車碼、交通支付等服務，進一步鞏固其在台灣電支市場逾三成的領先地位。用戶需特別留意，iPASS MONEY服務過渡期從12月3日至31日，期間內用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，但不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務。2026年1月1日開始，LINE App 將全面移除iPASS MONEY連結，讓用戶被迫轉移到新服務，用戶需儘早完成資金轉移，不要讓錢錢留在舊錢包長灰塵。
LINE Pay翻新首頁介面，使用時更直覺、便利。（圖／翻攝LINE Pay官網）
LINE Pay Money一站式服務，亮點功能一次看：
LINE Pay Money核心功能全部保留，並且翻新整個介面，首頁整合所有功能，包含LINE Pay Money電支服務、查詢交易及轉帳紀錄，還提供用戶能自訂個人化選單功能，依據使用習慣、需求設定，讓整體便利度再提升。
1. 儲值、提領：連結銀行帳戶，可進行一鍵存錢或領回，單日限額高達100萬元。
2. 好友轉帳：發紅包、分攤制度也沒變，直接在聊天室一次搞定。
3. 繳費：停車、水電、瓦斯、電話費，甚至連信用卡帳單都可一次付清，也支援簽帳金融卡。
4. 支付優惠：LINE POINTS繼續開放折抵（效期從獲得日起，計算180天）；未來預計開放乘車碼，搭乘捷運等交通工具只要掃碼就能上車。
5. 金融服務：查詢貸款、投資資訊。
用戶須透過3步驟，開通全新LINE Pay Money。（圖／翻攝LINE Pay官網）
開通3步驟，原用戶自動轉移信用卡：
1. 更新App：LINE App更新至15.18.1版本(含)以上，以便繼續使用LINE Pay及LINE Pay Money帳戶服務；LINE Pay App則需更新至4.9.0版本(含)以上
2. 身分驗證：備妥個人身分證件或居留證，實名制認證。
3. 金融綁定：連結銀行帳戶，已供提領、儲值使用；舊用戶已綁定LINE Pay的信用卡資訊將無縫移轉至電子支付服務中，無需再重新綁定，即可繼續在全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。
舊用戶需自行手動轉移餘額，才能輕鬆續用新升級服務。（圖／翻攝LINE Pay官網）
iPASS MONEY額於沒有自動轉移機制，過渡期內提領回銀行（免手續費），再存進新帳戶或是下載獨立的iPASS MONEY App續用（功能僅限於查詢額於、轉帳）。轉換期間，LINE Pay將會持續透過官方管道提供LINE Pay Money服務的各項注意事項。
原文出處：懶人包／LINE Pay Money下午3點上線！3步驟開通「免重綁卡」
