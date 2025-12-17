LINE Pay Money新布局 AI、AR技術登基王位

「LINE Pay Money」上線不過半個月，已經有超過170萬位會員完成註冊，果然是電子支付業的「大魔王」。LINE Pay趁勢於今(17)日宣布，針對商家端APP導入AI功能，協助解讀數據，並開發加入AR技術的「好康地圖2.0」服務。同時預告LINE Pay Money明(2026)年加入TWQR與北捷乘車碼行列，也將積極拓展日韓跨境交易服務。

LINE Pay全台用戶突破1,360萬人，超過台灣一半人口，共綁定逾2,090萬張信用卡與金融卡，截至今(2025)年11月底交易量破7,910億元，成為國人最常使用的行動支付方案。12月3日新上線的「LINE Pay Money」電子支付，註冊用戶更以「爆衝」速度上升，短短70小時內破百萬人，至今註冊戶數已超過170萬人，成為台灣史上成長速度最快的電支。

為擴大使用場域與效益，LINE Pay再推出2大服務。第1、在為合作商店打造的「好夥伴APP」內，導入AI解決方案，店家可輕鬆解讀消費數據，以制定更完整的銷售策略。第2、預計12月底推出「好康地圖2.0」，透過AR實景地圖，讓用戶更快的連結商店資訊與優惠方案。首波先在台北市試營運，明年逐步擴展至全台各主要商圈。

LINE Pay董事長丁雄注表示，目前在實體的支付市場中，約有6成為現金、4成為信用卡，LINE Pay市占率僅6%~7%，因此不論是獲取新用戶或強化既有用戶的使用深度，都有極大的成長空間，也希望在LINE Pay Money電子支付服務中找出獲利模式。像是LINE Pay啟動韓國跨境交易後，目前支付據點超過8萬個，累計30萬多人曾在韓國運用LINE Pay消費，預定明年再推往日本。

LINE Pay Money總經理張修齊提到，LINE Pay Money的註冊會員數可望在12月底前達到200萬人，現階段除了持續強化系統以滿足用戶需求外，正與財金公司與金管會接洽加入TWQR行列；而「乘車碼」確定會進入北捷與雙北公車，目前正在進行系統串接，尚無法確定實際上線時間。

由於LINE Pay既有的66萬個支付據點，目前絕大部分還無法支援LINE Pay Money交易。對此，張修齊回應，業務部隊正積極與店家接觸，明年就會看到初步成果。

