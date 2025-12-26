LINE Pay Money會員數破2百萬 7-ELEVEN開放支援餘額付款

LINE Pay Money電子支付服務於今年12月3日正式啟動後，一個月內會員數突破200萬。且即日起，7-ELEVEN也支援帳戶餘額付款，讓用戶在常用的便利商店消費場景，也能以餘額完成支付。 年底前，完成LINE Pay Money新開通帳戶，前300萬名「開通帳戶」者，即享保證3年合作銀行提領0手續費，還有機會抽最高LINE POINTS 88點。

LINE Pay Money提供儲值、聊天室轉帳、生活繳費、乘車碼等一站式服務，現有LINE Pay用戶只要完成身分確認與金融驗證後，即可立即成為「LINE Pay Money」帳戶會員，透過「連結銀行帳戶」功能，就可進行「儲值」與「提領」，19間合作銀行均享0手續費，並提供超過5000項生活繳費項目。

LINE Pay Money目前會員數已突破200萬，凡於今年底前完成「開通帳戶」的前300萬名，享3年合作銀行提領0手續費；開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點，連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券，請用戶把握機會。

同時，高雄捷運也已開通LINE Pay「乘車碼」帳戶餘額及LINE POINTS點數折抵掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。

LINE Pay指出，持續以用戶使用習慣為核心進行優化，主頁「我的選單」提供用戶編輯自訂常用功能，用戶可自由調整主畫面上的功能圖示配置與顯示順序，包括常用的「轉帳」、「儲值」、「提領」、「好康地圖」等，打造最符合個人使用習慣的介面配置，提供真正滿足用戶需求的服務。

LINE Pay Money帳戶會員也同享LINE Pay各項活動回饋、LINE POINTS點數累積與使用。目前接受LINE Pay Money帳戶餘額付款之商店陸續上線中，用戶可透過「好康地圖」查詢可使用餘額付款之商店，如遇尚無法以LINE Pay Money帳戶餘額付款之情形，可改以信用卡完成支付，LINE Pay全台66萬處支付據點均支援信用卡付款。

