LINE Pay Money爆當機災情 官方：用戶流量大、稍晚再試

記者高珞曦／綜合報導

電子支付系統「LINE Pay Money」3日下午剛上線，驚傳許多用戶回報無法登入系統、無法驗證或連結銀行帳戶等狀況，稍早LINE Pay說明，本事件來自用戶申請流量大，已在進行伺服器擴充，可稍後再重新操作。

電子支付新服務「LINE Pay Money」3日下午甫上線就發生多人無法綁定帳戶、無法驗證等狀況。（圖／翻攝自LINE Pay官網）

通訊軟體LINE在台灣擁有許多用戶，衍生的LINE Pay電子支付系統也很受歡迎，新服務「LINE Pay Money」3日下午3時正式上線，取代先前的一卡通iPASS MONEY，用戶需將LINE APP更新至15.18.1以上版本、LINE Pay APP更新至4.9.0以上版本，即可透過LINE APP的「錢包」頁面，完成身分驗證、金融驗證即可使用LINE Pay Money功能。

上千萬用戶陸續登錄，但接連有網友回報指出，自己已完成信用卡驗證，卻無法綁定銀行帳戶，還有人因多次驗證失敗，導致系統被鎖住24小時等，影響人數不少。

對此，LINE Pay官方告訴《中天新聞網》，「因用戶申請流量大，部分用戶在使用時可能出現暫時性錯誤，我們已進行伺服器擴充，系統並無重大問題，目前已有數萬名用戶完成開通申請，請大家耐心等候，或請稍後再試」。

