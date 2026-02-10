LINE Pay Money用戶破300萬！元月轉帳破70億 推春節活動
LINE Pay Money用戶數再創新里程碑，正式突破300萬用戶數，轉帳使用情境持續擴大，帶動今年1月LINE Pay Money轉帳金額單月突破70億元。
隨著農曆春節即將到來，民眾迎新祈福與發送紅包祝賀互動更加頻繁，LINE Pay推出「馬尼哈尼好運到」求好籤活動，用戶將有機會抽中LINE POINTS 5888點，透過LINE Pay Money發送紅包並完成指定任務，還有機會得LINE POINTS 666點。
LINE Pay Money提供儲值、聊天室轉帳、分攤餐費及發送紅包等多元功能，貼近民眾日常使用需求。隨著農曆春節到來，紅包轉帳使用需求升溫，許多用戶偏好以手機線上方式發送紅包，不受時間與空間限制，就可將溫暖祝福傳遞給親人好友。
2月16日11點起至2月22日間，只要透過LINE Pay Money紅包功能發送一筆金額滿66元的紅包且接收者開啟，且發送者完成一筆滿額66元實體商店付款，即可參加「新春Money賺賺樂」，最高將可獲得LINE POINTS 666點。
即日起至2月12日止，透過推薦好友連結成功推薦親友完成開通LINE Pay Money，每日推薦完成開通數最高者可獲得LINE POINTS 5000點，活動期間累積推薦數最高者可得8888點回饋。
加碼馬年好運，LINE Pay也推出「馬尼(Money)哈尼(Honey)好運到」活動，即日起至2月22日，用戶可透過LINE Pay官方帳號測驗小遊戲抽出馬年求財求緣好運籤，用戶獲得此好運籤後還有機會抽LINE POINTS 5888點，只需分享至個人IG限時動態並標註「@linepay_tw 好運籤」滿24小時，同時於LINE Pay官方IG活動貼文下方標註一位好友並留言馬年吉祥話。
