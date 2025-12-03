LINE Pay Money登場！分家一卡通 新版功能使用懶人包

【緯來新聞網】LINE Pay全新數位支付工具「LINE Pay Money」今（3日）下午3時正式登場，整合儲值、轉帳、分帳與帳單繳費功能。只要將LINE App更新至最新版本，約1,310萬用戶即可於應用程式內啟用該服務。

LINE Pay Money登場。（圖／LINE Pay Money提供）

LINE Pay Money啟用後，原本整合於LINE Pay的iPASS MONEY（一卡通電支服務）也同步進行調整，即日起將不再支援註冊新帳戶、儲值或繳費功能，但用戶仍可於今年底前查詢餘額、進行轉帳與提領。合作關係預計將於2025年12月31日正式終止。



LINE Pay表示，「LINE Pay Money」採三步驟開通流程，包括更新LINE App至15.18.1以上版本、建立帳戶並完成身份驗證，以及綁定金融機構帳戶或信用卡後即可使用。使用者可透過LINE App的「錢包」頁面進入新服務。



LINE Pay Money涵蓋多元日常支付場景，例如銀行帳戶連結提供儲值與提領，目前支援19家金融機構；好友間的聊天轉帳與分帳可於聊天室中直接操作；生活繳費項目涵蓋超過5,000項，包括水電瓦斯與停車費等。此外，乘車碼服務將於12月15日率先在高雄捷運推出，屆時可使用餘額或LINE POINTS進行支付。



原本綁定於LINE Pay的信用卡會自動移轉至LINE Pay Money帳戶，無需重新設定。同時，原有LINE Pay的優惠與點數折抵也將完整承接。



在商家支付方面，全台約65萬個LINE Pay據點仍可使用信用卡，支援LINE Pay Money餘額的商店則將陸續擴大。介面方面，新版設計整合電支帳戶、交易紀錄與個人化選單，提升操作便利。



至於iPASS MONEY用戶，若要持續使用轉帳、乘車碼與儲值卡功能，可提前安裝iPASS MONEY專屬App。該App也整合了TWQR全國共用碼、TPASS月票購買與卡片加值等功能，支援約50萬個支付地點。一卡通公司保證用戶資金安全，並強調：「用戶錢都在、不會消失」，LINE也將保留相應操作路徑，確保體驗不中斷。



此外，一卡通自12月3日起推出一系列回饋活動，包括通路優惠、繳費折扣及抽獎活動，最大獎為iPhone 17 Pro 512GB與一卡通綠點。

