LINE Pay Money登場！12/3正式上線與一卡通合作終止

LINE Pay（7722）宣布其子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日下午3時正式上線。用戶只需更新至最新版本的App，即可在服務開啟後申請開通電子支付帳戶，享受儲值、轉帳、支付、乘車及繳費等完整功能。值得注意的是，LINE Pay與一卡通的合作將於今年12月31日正式終止。

在12月3日至12月31日之間，用戶仍可透過LINE Pay查詢iPASS MONEY帳戶的餘額及進行部分操作，但將無法進行新的註冊或儲值交易。2026年1月1日起，LINE Pay將不再提供iPASS MONEY的相關服務，建議用戶提前轉換至新系統。

「LINE Pay Money」的功能包括即時轉帳、生活繳費及交通服務，並支援LINE POINTS點數的累積與使用，為用戶帶來更完整的支付體驗。此外，LINE Pay的介面也將全面升級，提供更加個性化的功能選擇，提升用戶的操作便利性。

用戶需在12月3日前將LINE應用程式更新至15.18.1版本以上，以確保能順利使用新服務。LINE Pay App則需更新至4.9.0版本以上，以便開通LINE Pay Money帳戶，享受更流暢的支付體驗。

LINE Pay Money 12/3 下午3點正式啟用！現有LINE Pay用戶只需完成金融驗證，即可快速開通帳戶，繼續使用各項電子支付功能，包含：

1. 好友轉帳：可透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送。

2. 儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費；透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。

3. 交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。

LINE Pay Money也全面整合LINE Pay生態圈優勢，開通後為會員帶來更完整一致的支付體驗，包含：

1. 支援LINE POINTS點數：可累積與使用LINE POINTS點數，享受多元回饋。

2. 優惠券與各項行銷活動：可搭配既有LINE Pay優惠券活動，支付折抵更有感，及參與LINE Pay各式行銷活動如「天天LINE Pay」、「幸運轉轉樂」、「任務牆」等活動，享受各項回饋。

3. 信用卡無縫移轉：用戶開通為LINE Pay Money帳戶會員後，已綁定LINE Pay的本人信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，無需再重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

