LINE Pay Money通小七 綁定銀行帳戶也可Pay

電子支付服務已深化日常應用場景，不論超商消費、搭捷運通勤，各家業者密集推出新措施搶市。其中，剛上線的LINE Pay Money積極擴展通路，搶先開通7-ELEVEN以帳戶餘額付款；一卡通公司開放TPASS嘉嘉南跨境通勤月票手機購買；悠遊卡公司則針對非固定通勤族推出捷運搭乘回饋方案。

LINE Pay Money電子支付於12月3日啟動，短短1個月內，會員數即突破200萬人。為加速帳戶使用率與支付頻次，LINE Pay Money積極開展實質消費的「代收付」通路，首先7-ELEVEN自即日起支援帳戶餘額付款，不僅能使用LINE Pay綁定信用卡結帳，也能以帳戶餘額完成交易，有效強化日常小額支付場景。

目前，LINE Pay Money為帳戶型電子支付，提供儲值、聊天室轉帳、生活繳費與乘車碼等功能整合。現有LINE Pay用戶完成身分確認與金融驗證後，即可升級為LINE Pay Money帳戶會員，並透過「連結銀行帳戶」進行儲值與提領，且可繳納的生活費用項目超過5,000項，涵蓋水電瓦斯、電信費、學雜費等高頻帳單。

現有合作銀行已達19家，今(2025)年底完成帳戶開通的前300萬名用戶，即享3年提領0手續費優惠，還可抽88點LINE POINTS，若完成首次好友轉帳，再加碼抽88元優惠券，透過多重誘因提升帳戶啟用率與實際交易量。

LINE Pay Money也加強交通支付場域，現已開通高雄捷運LINE Pay「乘車碼」，支援帳戶餘額與LINE POINTS點數折抵掃碼搭乘，讓用戶在通勤與移動場景中，能以同一帳戶完成支付，進一步提高帳戶使用黏著度。

一卡通公司聯合台南市、嘉義市及嘉義縣政府，啟動TPASS「嘉嘉南地區」跨縣市通勤月票方案，並開放透過「iPASS MONEY APP」於手機上完成購買與啟用。「嘉嘉南999通勤月票」與「嘉義延伸799通勤月票」橫跨台南市、嘉義市與嘉義縣，適用於市區公車、幸福巴士、YouBike及台鐵區間車，台鐵適用範圍延伸至台南中洲站，滿足跨縣市通勤與生活移動需求。

悠遊卡公司則鎖定未使用定期票、搭乘次數較少的族群，祭出捷運搭乘回饋方案。自12月26日至明(2026)年2月28日，完成悠遊付會員註冊並登錄活動的用戶，於指定期間內持本人記名悠遊卡搭乘台北捷運或新北捷運，每一活動階段搭乘達3次，即可獲得20%悠遊付現金回饋券，每階段限領1張，單張回饋上限20元，可於悠遊付全通路使用。

