LINE Pay Money連結指定銀行拿回饋金 他爽賺300元嗨翻

LINE Pay昨（3日）宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」正式上線，為全台超過1310萬用戶帶來更完整的行動支付體驗。就有人分享，他參加LINE Pay Money的活動竟賺到300元，引發網友熱議。

全新電子支付「LINE Pay Money」正式上線，為用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗 。（圖／ LINE Pay 提供）

一名網友在Threads曬出一整排LINE Pay Money回饋紀錄，可見他於3日獲得多筆30元的儲值金回饋，並指出自己拿了300元「謝謝LINE Pay Money、謝謝各家銀行」。

LINE Pay說明，該活動從12月3日起至12月底，開通 LINE Pay Money 帳戶抽最高88點，連結指定銀行享30元儲值金，完成轉帳抽最高88元優惠券。

LINE Pay表示，指定銀行包括國泰世華、中國信託、元大銀行、第一銀行、中華郵政、華南銀行、永豐銀行、LINE BANK、王道銀行、台中銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、彰化銀行。

LINE Pay Money連結指定銀行享30元儲值金。（圖／LINE Pay臉書）

