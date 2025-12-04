LINE Pay Money開通僅3步驟！ iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看

LINE Pay全新電子支付「LINE Pay Money」已正式上線。（圖／LINE Pay）

一卡通公司原先在LINE Pay錢包中的「iPASS MONEY」功能，將於2026年1月1日起無縫轉移至「iPASS MONEY」App上。而LINE Pay子公司連加電子支付推出全新電子支付服務 「LINE Pay Money」， 已於3日下午正式上線，共有全新19家合作銀行名單與多重優惠，《CTWANT》帶您一次了解。

事實上，「iPASS MONEY」與「LINE Pay Money」為兩個獨立的支付方式，「iPASS MONEY」帳戶餘額無法自動轉入「LINE Pay Money」系統。因此用戶可選擇下載「iPASS MONEY」的App繼續使用原有的轉帳模式，或是先使用提領功能將餘額提領回銀行帳戶，待「LINE Pay Money」帳戶開通後，將款項儲值回新帳戶即可。

而「LINE Pay Money」已正式上線，開通後可立即享受儲值、轉帳、分帳、生活繳費的一站式服務。成為「LINE Pay Money」帳戶會員步驟如下：

一、更新App版本：確保LINE App版本更新至15.18.1版（含）以上，LINE Pay App則需更新至4.9.0版（含）以上。

二、完成身分驗證： 依電子支付法規要求實名制認證，需備妥身分證（非本國人持有效居留證），並依系統指示拍攝證件進行資料確認。

三、綁定銀行帳戶與信用卡：用戶至少需綁定一個銀行帳戶以啟用儲值及提領功能。若是同一本人的信用卡，系統將會自動移轉至新帳戶，用戶無需重新綁定信用卡。

此外，「LINE Pay Money」為慶祝新版上線，即日起至12月31日，用戶可享多重限定優惠，包括：

一、開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點。

二、首次連結16家指定銀行送30元儲值金。

三、連結19家合作銀行，並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券。

四、合作銀行提領0手續費。

五、前100萬名完成開通、轉帳、付款三大功能體驗的會員，再享保證3年提領至合作銀行帳戶0手續費優惠。

「LINE Pay Money」目前合作的19家銀行名單包括：國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀、中華郵政。

