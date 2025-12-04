LINE Pay Money開通僅3步驟！ iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看
一卡通公司原先在LINE Pay錢包中的「iPASS MONEY」功能，將於2026年1月1日起無縫轉移至「iPASS MONEY」App上。而LINE Pay子公司連加電子支付推出全新電子支付服務 「LINE Pay Money」， 已於3日下午正式上線，共有全新19家合作銀行名單與多重優惠，《CTWANT》帶您一次了解。
事實上，「iPASS MONEY」與「LINE Pay Money」為兩個獨立的支付方式，「iPASS MONEY」帳戶餘額無法自動轉入「LINE Pay Money」系統。因此用戶可選擇下載「iPASS MONEY」的App繼續使用原有的轉帳模式，或是先使用提領功能將餘額提領回銀行帳戶，待「LINE Pay Money」帳戶開通後，將款項儲值回新帳戶即可。
而「LINE Pay Money」已正式上線，開通後可立即享受儲值、轉帳、分帳、生活繳費的一站式服務。成為「LINE Pay Money」帳戶會員步驟如下：
一、更新App版本：確保LINE App版本更新至15.18.1版（含）以上，LINE Pay App則需更新至4.9.0版（含）以上。
二、完成身分驗證： 依電子支付法規要求實名制認證，需備妥身分證（非本國人持有效居留證），並依系統指示拍攝證件進行資料確認。
三、綁定銀行帳戶與信用卡：用戶至少需綁定一個銀行帳戶以啟用儲值及提領功能。若是同一本人的信用卡，系統將會自動移轉至新帳戶，用戶無需重新綁定信用卡。
此外，「LINE Pay Money」為慶祝新版上線，即日起至12月31日，用戶可享多重限定優惠，包括：
一、開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點。
二、首次連結16家指定銀行送30元儲值金。
三、連結19家合作銀行，並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券。
四、合作銀行提領0手續費。
五、前100萬名完成開通、轉帳、付款三大功能體驗的會員，再享保證3年提領至合作銀行帳戶0手續費優惠。
「LINE Pay Money」目前合作的19家銀行名單包括：國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀、中華郵政。
看更多 CTWANT 文章
台大正取生報到竟遭「好友冒名取消」 17秒毀人前途只因嫉妒
黃立成砸4.6億「重回賭桌」喊：故事仍在繼續 疑「幸運數字」曝光
10年沒教召一查就中14天！他傻眼喊「以前才5天」 網：退伍10年仍在等通知
其他人也在看
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 4
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 34
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 3
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
LINE Pay Money今上線！前百萬名搶「3年0手續費」
（記者許皓庭／綜合報導）LINE Pay 今（3）日正式推出全新電子支付服務「LINE Pay Money」， […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 2
Gemini3點火！電子五哥「它」股價6連漲 外資看好AI前景...目標價小升至49元
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導Google最新推出的Gemini3模型引爆市場話題，其台廠代工夥伴、電子五哥之一的英業達（2356）也因此受矚，股價連續6日走揚，昨...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
被動元件漲價風聲滿天飛！國家隊先提款國巨3億 台塑四寶「這檔」失血3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日終場漲228.77點，收在27,793.04點，漲幅0.83%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
現增案慘陷兩樣情！「這檔」現增5900張定價105元…亮燈漲停鎖不住慘熄火 收平盤爆量7萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB迎來規格升級，市場呈現供不應求，帶動多檔PCB近期趨勢滿滿。定穎投控（3715）昨（2）日宣布辦理現金增資，發行總...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股力拼回28K！華邦電價量衝第一 ETF 00919成交繼續領先
00919將在12月16日除息，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2026年1月13日；以第11次配息公告當日12月1日收盤價21.45元來計算，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，預估年化配息率10.07％，為連續11季維持10％以上；目前股價來到21.84元，漲0.16元，漲...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
【Yahoo早盤】台股再漲近300點逼2萬8！分析師白易弘看多：不會開高走低
美股四大指數昨日齊響漲聲，比特幣也出現強彈，台股今（3）日也持續開高，指數最高更一度觸及27,847點，漲點直逼300點。啟發投顧分析師白易弘表示，台股今日預估量能落在4500億元，是溫和上漲的多方盤，預計今日收紅盤機率大，不太會有殺尾盤、開高走低的情況。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
不是台積電、輝達！2026半導體股首選 美銀點名這家公司
美國銀行（BofA）將半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）列為2026半導體個股首選，預期股價成長20％。分析師指出，ASML正進入持續數年的成長期，主因在於曝光技術強度提升、獲利加速以及自由現金流改善。Investing.com報導，美銀重申對艾司摩爾的「買進」評級，並將目標價從986歐元調升到11自由時報 ・ 5 小時前 ・ 1
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 7
大摩全線上修！點名「亞洲AI10傑」驚掉下巴 聯發科、京元電等「6台廠」爭光入列...台積電CoWoS擴產近八成
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電在先進封裝的擴張速度，再度被外資評為「超越原本的全部想像」。摩根士丹利最新出爐的區域深度報告揭露，AI伺服器拉...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
最狂缺貨潮 創見通知客戶：10月以來沒拿到新晶片、價格還翻倍漲
記憶體大缺貨情況前所未見，缺貨一波接一波，創見 (2451-TW) 也傳出通知客戶，由於 SanDisk 跟三星的 NAND 交貨遞延，第四季拿到的貨大幅減少，且上週成本就上漲 50-100%，價格上漲速度正以極快的速度和異常的幅度持鉅亨網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
律勝、晟鈦再漲停！電零股強噴「定穎投控、金山電也亮燈」 晶睿攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周二續揚，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）上升0.86%、台積電ADR則強漲1.53%，激勵台股今（3）日續漲，開盤上揚41.3...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話