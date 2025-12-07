LINE Pay Money開通爆量！上線不到一天，逾56萬戶搶拿提領「零手續費」

LINE Pay（7722）今（4）日表示，對於LINE Pay Money首日營運因湧入大量開通申請，及與銀行間的系統通訊延遲，致使部分用戶在開通時可能遇到暫時性延遲或無法完成連結銀行帳戶，對造成用戶的不便深表歉意。

根據最新統計，全台1310萬LINE Pay用戶，LINE Pay Money係於2025年12月3日下午3點正式營運，民眾申請開通LINE Pay Money帳戶踴躍，截至今日14時即突破56萬名會員完成帳戶開通。

（延伸閱讀：LINE Pay Money三步驟開通！首波優惠好康「最高抽88點」，攻略一次看）

LINE Pay為消化瞬間大量申請，已於第一時間同步擴充IDC相關設施並進行系統優化，使大量申請得以在最短時間順利完成作業，整體運作於昨日傍晚起回穩順暢，現在也持續與銀行緊密合作，以確保服務維持穩定運作，並全力提供更完善的使用體驗。

廣告 廣告

三步驟升級LINE Pay Money。LINE Pay Money提供

因應服務上線與LINE Pay介面全面更新，所有用戶需將LINE應用程式更新至15.18.1版本(含)以上，LINE Pay應用程式則需更新至4.9.0版本(含)以上，以順利開通LINE Pay Money帳戶，完成身分確認與金融驗證後，即成為「LINE Pay Money」帳戶會員。

LINE Pay Money上線。取自Line pay臉書

LINE Pay Money上線。取自Line pay臉書

LINE Pay表示，目前全台LINE Pay支付據點超過65萬處，均支援信用卡付款，因接受LINE Pay Money餘額付款之商店陸續上線中，如遇尚無法以LINE Pay Money餘額付款之情形，請用戶以信用卡完成支付。

取自LINE Pay官網

民眾於12月31日前完成開通LINE Pay Money帳戶，開通帳戶抽最高 LINE POINTS 88點；首次連結16家指定銀行送30元儲值金，數量有限，贈完為止。連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳再抽最高88元優惠券；合作銀行提領0手續費。

LINE Pay Money提供

此外，LINE Pay指出，前100萬名完成LINE Pay Money開通、轉帳、付款的會員，可再享3年提領至合作銀行帳戶0手續費保證優惠，其中付款任務選用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款均適用。額滿訊息將公告於LINE Pay官方帳號貼文專區，符合優惠資格者將在2026年1月15日後陸續透過LINE Pay官方帳號收到通知，請用戶務必加入LINE Pay官方帳號或解除封鎖。

LINE Pay Money上線。取自Line pay臉書

LINE Pay Money上線。取自Line pay臉書



