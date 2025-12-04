LINE Pay Money開通申請爆量 已逾56萬戶搶拿三年提領零手續費優惠

LINE Pay Money於2025年12月3日下午3點，開通營運。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay（7722）今天（4日）表示，對於LINE Pay Money首日營運因湧入大量開通申請，及與銀行間的系統通訊延遲，致使部分用戶在開通時可能遇到暫時性延遲或無法完成連結銀行帳戶，對造成用戶的不便深表歉意。

LINE Pay為消化瞬間大量申請，已於第一時間同步擴充IDC相關設施並進行系統優化，使大量申請得以在最短時間順利完成作業，整體運作於昨日傍晚起回穩順暢，現在也持續與銀行緊密合作，以確保服務維持穩定運作，並全力提供更完善的使用體驗。

廣告 廣告

目前全台1,310萬LINE Pay用戶，LINE Pay Money係於2025年12月3日下午3點正式營運，民眾申請開通LINE Pay Money帳戶踴躍，觀察流量最高時突破平時的3倍，截至今日14時即突破56萬名會員完成帳戶開通。

因應服務上線與LINE Pay介面全面更新，所有用戶需將LINE應用程式更新至15.18.1版本(含)以上，LINE Pay應用程式則需更新至4.9.0版本(含)以上，以順利開通LINE Pay Money帳戶，完成身分確認與金融驗證後，即成為「LINE Pay Money」帳戶會員。

LINE Pay表示，目前全台LINE Pay支付據點超過65萬處，均支援信用卡付款，因接受LINE Pay Money餘額付款之商店陸續上線中，如遇尚無法以LINE Pay Money餘額付款之情形，請用戶以信用卡完成支付。

民眾於12月31日前完成開通LINE Pay Money帳戶，開通帳戶抽最高 LINE POINTS 88點；首次連結16家指定銀行送30元儲值金，數量有限，贈完為止。

連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳再抽最高88元優惠券；合作銀行提領0手續費。

此外，前100萬名完成開通、轉帳、付款三大任務的會員，可再享3年提領至合作銀行帳戶0手續費保證優惠；其中付款任務選用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款均適用。額滿訊息將公告於LINE Pay官方帳號貼文專區，符合優惠資格者將在2026年1月15日後陸續透過LINE Pay官方帳號收到通知，請用戶務必加入LINE Pay官方帳號或解除封鎖。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全面取消彈性放假、補班制度！明年9連假一次看

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場

GoShare「安全帽帽套不戴頭上」掀議 官方曝3戴法：不會變自助餐阿姨！