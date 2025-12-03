LINE Pay Money電子支付上線 打造行動支付生活
【記者柯安聰台北報導】LINE Pay（7722）3日宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」今正式上線，為全台超過1310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。用戶更新LINE應用程式後，即可開通LINE Pay Money帳戶，立即享受儲值、轉帳、分帳、生活繳費的一站式服務，上線首波更推出多重優惠，前100萬名完成指定任務享保證3年合作銀行提領0手續費，從今天起就繼續享有「我LINE Pay給你」的便利生活。
LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay致力讓支付變得更簡單、更好用，透過LINE Pay Money服務全面整合日常生活支付需求，從社群、好友聚餐到生活繳費等情境中，都能為用戶帶來更便利的體驗，未來也將持續拓展更多應用場景，為用戶全面升級生活中的每一刻。
（圖）LINE Pay Money 12月3日下午3點正式開啟服務，LINE Pay用戶只要3步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。
LINE Pay Money完整功能包含：
「連結銀行帳戶」讓用戶可進行儲值與提領，上線首波共有19家合作銀行，合作銀行數量也將持續增加。
「好友聊天快速轉帳」讓用戶可直接在聊天室完成轉帳、收款，並新增備註功能，款項用途一目瞭然；「好友分帳」支援相同金額平均分帳與自訂金額分帳模式，聚餐、旅遊結帳更輕鬆。
「生活繳費」可輕鬆輕鬆繳納超過5000項生活帳單，包括水電、瓦斯、停車等生活費用，節省更多時間。
「乘車碼」將陸續開通於多項大眾運輸，預計12月15日首先開通高雄捷運，讓用戶免卡片、免錢包即可以帳戶餘額及點數掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。
成為LINE Pay Money帳戶會員後，原綁定LINE Pay之本人信用卡也將無縫移轉，無需重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處LINE Pay支付據點使用。最受用戶喜愛、1點等於1元的LINE POINTS也全面支援LINE Pay Money，能繼續享有點數累積回饋與消費折抵使用的便利。
LINE Pay Money於3日下午3點正式開啟服務，因應服務上線與LINE Pay介面全面更新，所有用戶需將LINE應用程式更新至15.18.1版本(含)以上，LINE Pay應用程式則需更新至4.9.0版本(含)以上，以順利開通LINE Pay Money帳戶，完成身分確認與金融驗證後，即成為「LINE Pay Money」帳戶會員。（自立電子報2025/12/3）
其他人也在看
跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，用戶可使用轉帳、繳費、支付等功能，操作模式雖然與先前差不多，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。太報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 6
一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光
數位發展部（下稱數發部）於今(3)日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
林楚茵稱瑞幸咖啡會滲透 蔡明彥：恐握你個資、位置及消費行為
[Newtalk新聞] 對於中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵質疑點餐時透過它的app，可能會給中國滲透個資，國安局長蔡明彥今(3)日備詢時認同，「它的app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握你的個資、位置、消費交易行為，他提醒大家注意」。假如用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。 中國啡連鎖店瑞幸咖啡可能來台展店，它的點餐流程，包括透過apps及線上點餐。民進黨立委林楚茵今日質詢國安局長蔡明彥時表示，中國滲透多元，是否會透過企業方式控制台灣。經濟部長龔明鑫說，經濟部沒有收到來台投資的訊息。瑞幸目前在美國證交會被質疑作假帳。現在最擔心的是它假代理，真實質經營。瑞幸咖啡如果上市，它要用掃描QR Code方式要求國人點餐時必須輸入相關資訊，包括手機可能下載了它的app。有中資演唱會進來台灣，要透過售票系統，經過台灣嚴格要求的實名制，是否會給中國需要的個資？「這會不會對國安局來講是一種新的滲透模式？」 蔡明彥則說，國安局對中國app資安非常重視，才會發布一連串的報告，做必要的警示。對於中國大陸連鎖咖啡店會不會進駐台灣問題，新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 20
5款中國APP亮資安紅燈 不只抖音、小紅書
[NOWnews今日新聞]快檢查你的手機！數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險，不僅可能讓信用卡被盜刷，遭竊取聲音與面部後，還可能...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 9
資安高風險App 數發部點名5款避免安裝
數發部今天公布，分析發現抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款行動應用程式（APP），普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、數據回傳與分享等6大風險行為，其中又以小紅書違規樣態達15項最多。為保護個資安全，民眾應避免安裝或使用這5款資安高風險APP。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前 ・ 787
LINE Pay Money電子支付上線！前百萬人「3年免手續費」
LINE Pay今(3)日宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」今正式上線，為全台超過1,310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。用戶更新LINE應用程式後，即可開通LINE Pay Money帳戶，立即享受儲值、轉帳、分帳、生活繳費的一站式服務，上線首波更推出多重優惠，前100萬名完成指定任務享保證3年合作銀行提領0手續費。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
LINE PAY、iPASS MONEY分家 桃捷2大異動
[NOWnews今日新聞]因應LINEPAY、iPASSMONEY即將終止合作，今（3）日起，桃園捷運調整部分電子支付功能，原使用LINEPay乘車碼者，要改下載使用iPASSMONEYApp乘車碼過...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 發起對話
用戶超多！數發部點名：5款App有資安風險
手機可下載各式App，但不少應用程式會存取個人資訊，數發部今點名抖音、小紅書、微博、微信與百度雲盤等5款App存在隱藏風險，可能蒐集個資並涉及跨境資料傳輸，造成高度隱私疑慮，提醒民眾下載App時應提高警覺，並遵守3大原則，下載前看清隱私政策、只開必要權限、善用防毒與電信防護工具，以降低個資外洩風險。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
富邦證券推出全新「富邦AI PRO」APP
【記者柯安聰台北報導】富邦證券正式推出新一代投資交易APP 「富邦AI PRO」，智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與跨市場整合為核心，結合台股、海外股、期貨等服務，並搭載全新介...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 10 小時前 ・ 577
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 9
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 97
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 408
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 172
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 6 小時前 ・ 21
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 17 小時前 ・ 3
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 27
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34