LINE Pay Money電子支付上線 打造行動支付生活

【記者柯安聰台北報導】LINE Pay（7722）3日宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」今正式上線，為全台超過1310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。用戶更新LINE應用程式後，即可開通LINE Pay Money帳戶，立即享受儲值、轉帳、分帳、生活繳費的一站式服務，上線首波更推出多重優惠，前100萬名完成指定任務享保證3年合作銀行提領0手續費，從今天起就繼續享有「我LINE Pay給你」的便利生活。



LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay致力讓支付變得更簡單、更好用，透過LINE Pay Money服務全面整合日常生活支付需求，從社群、好友聚餐到生活繳費等情境中，都能為用戶帶來更便利的體驗，未來也將持續拓展更多應用場景，為用戶全面升級生活中的每一刻。







（圖）LINE Pay Money 12月3日下午3點正式開啟服務，LINE Pay用戶只要3步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。



LINE Pay Money完整功能包含：

「連結銀行帳戶」讓用戶可進行儲值與提領，上線首波共有19家合作銀行，合作銀行數量也將持續增加。



「好友聊天快速轉帳」讓用戶可直接在聊天室完成轉帳、收款，並新增備註功能，款項用途一目瞭然；「好友分帳」支援相同金額平均分帳與自訂金額分帳模式，聚餐、旅遊結帳更輕鬆。



「生活繳費」可輕鬆輕鬆繳納超過5000項生活帳單，包括水電、瓦斯、停車等生活費用，節省更多時間。



「乘車碼」將陸續開通於多項大眾運輸，預計12月15日首先開通高雄捷運，讓用戶免卡片、免錢包即可以帳戶餘額及點數掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。



成為LINE Pay Money帳戶會員後，原綁定LINE Pay之本人信用卡也將無縫移轉，無需重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處LINE Pay支付據點使用。最受用戶喜愛、1點等於1元的LINE POINTS也全面支援LINE Pay Money，能繼續享有點數累積回饋與消費折抵使用的便利。



LINE Pay Money於3日下午3點正式開啟服務，因應服務上線與LINE Pay介面全面更新，所有用戶需將LINE應用程式更新至15.18.1版本(含)以上，LINE Pay應用程式則需更新至4.9.0版本(含)以上，以順利開通LINE Pay Money帳戶，完成身分確認與金融驗證後，即成為「LINE Pay Money」帳戶會員。（自立電子報2025/12/3）