LINE Pay Money電子支付上線！用戶4大限時、限定優惠曝光

LINE Pay今(3)日宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」今正式上線，為全台超過1,310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。用戶更新LINE應用程式後，即可開通LINE Pay Money帳戶，立即享受儲值、轉帳、分帳、生活繳費的一站式服務，上線首波更推出多重優惠，前100萬名完成指定任務享保證3年合作銀行提領0手續費。

全新電子支付「LINE Pay Money」今正式上線，為用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay致力讓支付變得更簡單、更好用，透過LINE Pay Money服務全面整合日常生活支付需求，從社群、好友聚餐到生活繳費等情境中，都能為用戶帶來更便利的體驗，未來也將持續拓展更多應用場景，為用戶全面升級生活中的每ㄧ刻。

LINE Pay Money完整功能包含：

1.「連結銀行帳戶」讓用戶可進行儲值與提領，上線首波共有19間合作銀行，合作銀行數量也將持續增加。

2.「好友聊天快速轉帳」讓用戶可直接在聊天室完成轉帳、收款，並新增備註功能，款項用途一目瞭然；「好友分帳」支援相同金額平均分帳與自訂金額分帳模式，聚餐、旅遊結帳更輕鬆。

3.「生活繳費」可輕鬆輕鬆繳納超過5,000項生活帳單，包括水電、瓦斯、停車等生活費用，節省更多時間。

4.「乘車碼」將陸續開通於多項大眾運輸，預計12月15日首先開通高雄捷運，讓用戶免卡片、免錢包即可以帳戶餘額及點數掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。

成為LINE Pay Money帳戶會員後，原綁定LINE Pay之本人信用卡也將無縫移轉，無需重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處LINE Pay支付據點使用。最受用戶喜愛、一點等於一元的LINE POINTS也全面支援LINE Pay Money，能繼續享有點數累積回饋與消費折抵使用的便利。

LINE Pay Money 於3日下午3點正式開啟服務，因應服務上線與LINE Pay介面全面更新，所有用戶需將LINE應用程式更新至15.18.1版本(含)以上，LINE Pay應用程式則需更新至4.9.0版本(含)以上，以順利開通LINE Pay Money帳戶，完成身分確認與金融驗證後，即成為「LINE Pay Money」帳戶會員。

LINE Pay Money 12月3日下午3點正式開啟服務，LINE Pay用戶只要三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。（圖／LINE Pay提供）

為慶LINE Pay Money上線，即日起至12月31日，用戶可享多重限定優惠，包括：

1.開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點

2.首次連結16家指定銀行送30元儲值金

3.連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券

4.合作銀行提領0手續費；前100萬名完成開通、轉帳、付款三大功能體驗的會員，再享保證3年提領至合作銀行帳戶0手續費優惠。

LINE Pay表示，目前全台LINE Pay支付據點超過65萬處，均支援信用卡付款，因接受LINE Pay Money餘額付款之商店陸續上線中，如遇尚無法以LINE Pay Money餘額付款之情形，請用戶以信用卡完成支付。

隨著LINE Pay Money正式加入LINE Pay生活圈，LINE Pay Money 帳戶會員將同樣可享LINE Pay推出的各項優惠活動，包括「天天LINE Pay」活動中的「週週領券、天天領券、天天得點」優惠回饋，也能在好康地圖下載各式優惠券於消費時折抵使用，或是預訂生活娛樂預定行程的「找體驗」，購買涵蓋餐飲、購物、觀光、美容等多樣化票券的「購好券」等，都能持續享有優惠券折抵、消費享LINE POINTS回饋等好康。

LINE Pay 提醒，民眾僅能透過LINE應用程式及LINE Pay應用程式開通成為LINE Pay Money用戶，切勿點選不明連結、回覆不明簡訊或電子郵件等，慎防詐騙陷阱，如有相關疑問，請主動聯繫LINE Pay客服中心。

「連結銀行帳戶」合作銀行說明：

LINE Pay上線首波19家銀行包含：國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀、中華郵政

活動期間首次連結16家指定銀行送30元儲值金為：國泰世華銀行、中國信託銀行、元大銀行、第一銀行、中華郵政、華南銀行、永豐銀行、LINE Bank、王道銀行、台中銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、彰化銀行

