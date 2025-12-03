LINE Pay Money電支今上線 前100萬用戶前3年提領0手續費

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay(7722)今(3)日宣布，子公司連加電子支付的全新電子支付服務「LINE Pay Money」正式上線，全面升級全台超過1310萬用戶的行動支付服務，服務範圍涵蓋儲值、轉帳、分帳、生活繳費，用戶更新LINE應用程式、開通LINE Pay Money帳戶後即可使用，LINE Pay更宣布，提供前100萬名完成「指定任務」用戶，保證3年合作銀行提領0手續費優惠。

LINE Pay Money 於今(3)日下午3點正式開啟服務，因應服務上線與LINE Pay介面全面更新，所有用戶需將LINE應用程式更新至15.18.1版本(含)以上，LINE Pay應用程式則需更新至4.9.0版本(含)以上，才可順利開通LINE Pay Money帳戶，完成身分確認與金融驗證後，即成為「LINE Pay Money」帳戶會員。

成為LINE Pay Money帳戶會員後，原綁定LINE Pay的本人信用卡也將無縫移轉，無需重新綁定，即可繼續以信用卡在全台超過65萬處LINE Pay支付據點使用。一點等於一元的LINE POINTS也全面支援LINE Pay Money，用戶可繼續享有點數累積回饋與消費折抵使用的便利。

今日下午正式上線後，LINE Pay Money隨即提供4大完整功能，涵蓋儲值、轉帳、分帳、生活繳費，在「連結銀行帳戶」方面，上線首波即有19間合作銀行，用戶可進行儲值與提領；「好友聊天快速轉帳」可讓用戶直接在聊天室完成轉帳、收款，並新增備註功能；「好友分帳」支援相同金額平均分帳與自訂金額分帳模式，聚餐、旅遊結帳更輕鬆。

「生活繳費」可輕鬆繳納超過5,000項生活帳單，包括水電、瓦斯、停車等生活費用，節省更多時間。此外，LINE Pay Money正式支援「乘車碼」，預計12月15日首先開通高雄捷運，讓用戶免卡片、免錢包即可以帳戶餘額及點數掃碼搭乘，後續將陸續開通多項大眾運輸。

為慶祝 LINE Pay Money上線，即日起至12月31日，LINE Pay祭出多重限定優惠，包括開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點、首次連結16家指定銀行送30元儲值金、連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券，及前100萬名完成開通、轉帳、付款三大功能體驗的會員，可獲保證3年提領至合作銀行帳戶0手續費優惠。

