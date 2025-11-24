LINE Pay Money電支12/3上線 3步驟開通服務

（中央社記者吳家豪台北24日電）行動支付品牌LINE Pay今天宣布子公司連加電子支付服務LINE Pay Money將於12月3日上線，用戶只需透過更新App至最新版本、備妥身分驗證資料、完成金融驗證等3步驟，就能快速開通LINE Pay Money帳戶會員，使用LINE好友轉帳、儲值及支付等服務。

LINE Pay將於今年底與電子支付業者一卡通公司iPASS MONEY分道揚鑣，外界原本擔心LINE好友轉帳設定變得更複雜，須改用「一卡通iPASS MONEY」App才能完成。直到今年7月金管會核准LINE Pay申請設立專營電子支付機構LINE Pay Money，終於看見這項便利功能的復活曙光。

LINE Pay發布新聞稿說明，LINE Pay Money 將於12月3日下午3時開啟服務，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為LINE Pay Money帳戶會員，繼續使用各項電子支付功能。

例如，用戶可透過LINE好友及LINE聊天室進行即時轉帳、紅包發送，或透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用，也能使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。

LINE Pay Money將全面整合LINE Pay生態圈資源，包含可累積與使用LINE POINTS點數、搭配既有LINE Pay優惠券活動，以及參與LINE Pay行銷活動。

用戶開通為LINE Pay Money帳戶會員後，已綁定LINE Pay的信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，無需再重新綁定，即可繼續在全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

為迎接電子支付服務登場，LINE Pay介面同步升級，首頁整合所有功能，包含LINE Pay Money電支服務、查詢交易及轉帳紀錄，以及用戶愛用的好康地圖、遊韓專區、金融服務、愛心捐款等，並提供自訂個人化選單功能。

LINE Pay表示，與一卡通公司的合作將於今年12月31日終止，在12月3日至31日期間，用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，但不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務。從2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結。（編輯：黃國倫）1141124