LINE Pay Money 上線大當機！用戶註冊卡關、銀行綁定跳錯頻傳

（生活中心／綜合報導）LINE Pay Money 今（3）日下午 3 時正式上線，不少用戶第一時間湧入開通新服務，然而陸續有民眾回報系統出現異常，包括無法連線、條款確認後跳出逾時提示，甚至綁定銀行帳戶時也無法順利完成，疑似在上線初期就遭遇大量流量湧入造成塞車。

圖／LINE Pay Money今日上線，出現錯誤或連線逾時通知。（民眾提供）

有民眾反映，下午約3點後開始依流程開通LINE Pay Money，但在進入頁面不久便收到「無法連線，請檢查網路連線狀態並再試一次」的錯誤訊息，反覆更新仍無法進入下一步。該用戶確認手機訊號正常、其他App也能順利上網，研判並非個人網路問題。

廣告 廣告

隨後再次嘗試進行條款確認時，畫面又跳出「已超過限制時間，請從頭再試一次」的提示，導致流程必須重跑。使用者表示：「按下一步後就停在灰色畫面，跑沒幾秒就跳錯，根本沒辦法正式開通。」

圖／LINE Pay Money今日上線。（翻攝 LINE PAY官網）

除了註冊流程卡關，不少嘗試綁定銀行帳戶的用戶也遇到相同情況，有人反映驗證程序無法啟動、或在核對資訊後直接跳錯，整體無法順利綁定。

LINE官方尚未發布相關技術異常公告，官方客服頁面目前也未新增異常提示。有使用者猜測，可能因為大量民眾在同一時間搶先註冊，導致伺服器瞬間負載過高；也有人推測是新舊系統切換造成初期不穩。

更多引新聞報導

LINE Pay Money今上線！前百萬名搶「3年0手續費」

北市敬老卡進化！600點一次看光 醫院、客運、溫泉通通能用

