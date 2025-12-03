LINE Pay Money 上線！ 前100萬名享好康

「LINE Pay Money」今天（3日）正式上線。（圖：LINE Pay提供）

LINE Pay 今天（3日）正式推出全新的電子支付服務「LINE Pay Money」，只要將LINE App更新至最新版本，約1,310萬名用戶都可以一鍵開通。新服務將整合儲值、轉帳、分帳與生活繳費等功能而，原本在LINE Pay內提供電支服務的一卡通iPASS MONEY也同步調整政策，只保留餘額查詢、基本轉帳與提領功能，並可使用到今年12月31日止。

「LINE Pay Money」由LINE Pay子公司連加電子支付負責營運，上線首日即與19家合作銀行串接，包括國泰世華、中信、富邦、LINE Bank、郵局等主要金融機構，未來也會陸續擴大合作範圍。用戶開通帳戶後，可直接連結銀行進行儲值與提領。此外，「乘車碼」將在12月15日率先於高雄捷運啟用，未來會擴及更多大眾運輸。信用卡資料也會自動移轉，不需重新綁定，LINE POINTS照常累積與折抵。

LINE Pay董事長丁雄注表示，新服務的目標是讓支付「更簡單、更好用」，並實際融入社群聊天、聚餐分帳、日常生活繳費等場景，打造一站式行動支付體驗。這次上線同步推出優惠活動，首100萬名完成指定銀行綁定等任務的用戶，可享三年「合作銀行提領0手續費」，也被視為支付市場的新寵兒。