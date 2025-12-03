LINE Pay Money 今下午正式啟動 開通3步驟輕鬆升級

電子支付「LINE Pay Money」今（3）日下午3時正式上線，用戶只需將App更新至最新版本、提供身分認證、完成金融驗證，即可開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員，一站享受儲值、轉帳、支付、乘車、繳費等完整功能。

LINE Pay用戶只要簡單三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員 。（圖／翻攝自 LINE Pay網站 ）

LINE Pay Money 將於今（3）日下午3點正式開啟服務，當服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用各項電子支付功能，包含好友轉帳，可透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送；儲值與生活繳費，連結銀行帳戶進行儲值與消費，並透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用；交通服務，使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。

LINE Pay Money電子支付服務，將於12月3日下午3點正式開啟服務 。（圖／翻攝自 LINE Pay網站 ）

LINE Pay Money也全面整合LINE Pay生態圈優勢，開通後為會員帶來更完整一致的支付體驗，包含支援LINE POINTS點數，可累積與使用LINE POINTS點數，享受多元回饋；優惠券與各項行銷活動，可搭配既有LINE Pay優惠券活動，支付折抵更有感，及參與LINE Pay各式行銷活動如「天天LINE Pay」、「幸運轉轉樂」、「任務牆」等活動，享受各項回饋；信用卡無縫移轉，用戶開通為LINE Pay Money帳戶會員後，已綁定LINE Pay的本人信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，無需再重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

