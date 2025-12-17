LINE Pay Money 今年底將破2百萬！ 用戶數對標拚7百萬

LINE Pay董事長丁雄注。陳俐妏攝



台灣行動支付龍頭LINE Pay 電子支付服務已上線！LINE Pay Money 已有170萬戶使用，預估今年底有望超過200萬，以一卡通700萬用戶數參考，會是最後希望移轉的目標數。LINE Pay 台灣董事長丁雄注表示， 不管一卡通是否與LINE Pay合作，都不會改變LINE Pay發展和目標。

LINE Pay 推出自家電子支付服務 「LINE Pay Money」，12/3日上線。首波合作銀行共19家，整合儲值、轉帳、分帳與生活繳費功能，全面取代原先與一卡通 MONEY （iPASS MONEY） 連動的數位支付服務。

廣告 廣告

LINE Pay 今天舉行LINE Pay Vision Day正式揭示下一步發展策略與服務藍圖，以「Be Better 」為核心驅動力，包括AR等技術深化用戶和合作夥伴在地商區的角色，

LINE Pay 執行副總經理張修齊表示，8月拿到許可，12月初上線兩周，目前LINE Pay Money持續成長，電支需要實名制，但用戶不一定會採用實名制，因此用戶喜歡就會用，以產業支付的業者來看，一卡通約是700萬，現有平台的用戶數持續深化和差異化，像是生活繳費這塊會持續補上。

更多太報報導

野村看台股「景氣＋AI 支出＋傳產補庫」三重奏！青睞半導體成衣製鞋

AMD特供版准輸中、蘇姿丰固樁聯想! 陸行之: MI308 被H200輾壓難大賣

台積電3奈米有夠缺！程正樺：2奈米產能提前提升、CoPoS如到位「它」恐被淘汰