電獺少女

LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你

嘻嘻

LINE Pay 全新的電子支付「LINE Pay Money」已經上線囉！App 裡有很多實用功能，例如好友轉帳、儲值、生活繳費、甚至搭捷運的乘車碼都可以使用，開通起來也比想像中簡單～就讓嘻嘻本嘻一起來教大家吧！

LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你
LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你

（圖片來源：LINE Pay Money）

LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你
LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你

開通流程一次搞懂，三步驟就能使用 LINE Pay Money

開通 LINE Pay Money 需要先更新 App 版本，LINE App 更新到 15.18.1 以上、LINE Pay App更新到 4.9.0 以上～更新之後，進到 LINE Pay App，就會看到全新啟用提示，接著完成身分驗證流程，只要依照指示一步步操作（指示真的很清楚），上傳身分證件或居留證，並做金融驗證就能通過審核囉！記得最後綁定至少一個銀行帳戶，才可以順利使用儲值或提領功能，如果你以前就有綁定你的信用卡，它則會自動移轉，不用重新輸入卡號，是不是超方便！

廣告
LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你
LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你

從 LINE 開通也很簡單！

從更新版 LINE 裡面開通也可以哦～點選「LINE錢包」，再選擇「升級LINE Pay拿好康」，就可以進入驗證頁面，依序完成手機驗證、身分證資訊確認、選擇銀行或信用卡作為金融驗證方式，最後設定 LINE Pay Money 帳號 ID 與密碼就能正式完成開通哦～

LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你
LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你

全新介面更簡潔！提供多種金流服務

這次 LINE Pay 首頁整合所有金流功能、活動入口跟交易紀錄，還新增專屬的「我的選單」功能，可自行設定常用的項目，平常使用能更快找到，在這個 App 就能使用，不需要在其他 App 跳來跳去，完成開通後，用戶也可以直接在 LINE 錢包裡處理所有日常支付，透過好友列表或聊天室，就能轉帳跟發紅包，從銀行帳戶儲值或把餘額提領回銀行，也能一鍵完成哦！至於生活繳費，像是水電瓦斯與停車費，都能用儲值金或信用卡付款，搭乘大眾運輸時也能用乘車碼，直接刷進捷運或公車，身在電子支付的時代真的很幸福～

iPASS MONEY 即將退場，LINE Pay Money 正式接棒

隨著 LINE Pay Money 上線，原本與一卡通合作的 iPASS MONEY 將在 12 月 31 日終止，現在到月底，用戶還是可以查餘額、轉帳或提領，但儲值和繳費功能已停止，2026 年 1 月 1 日起，LINE Pay 也會移除 iPASS MONEY 入口，官方建議用戶盡快把資金轉移，或是改用一卡通的獨立 App 繼續使用相關服務～

LINE Pay 跟 LINE Pay Money差在哪？

很多人看到 LINE Pay Money 時，都會想問，它到底跟原本的 LINE Pay 有什麼不一樣？LINE Pay 比較像是代收付款工具，只要綁定信用卡或簽帳卡，就能直接掃碼付款，完全不需要儲值！而 LINE Pay Money 則是更完整的進階版支付帳戶，需要完成身分確認跟銀行綁定，除了原本的付款功能以外，還能儲值、提領、轉帳、收款與繳費，也能用乘車碼搭大眾運輸～你可以想像成，它是你放在 LINE 裡的專屬多功能錢包（我覺得很像哆啦 A 夢的百寶袋）～間單來說，只能刷卡付款那就是一般的 LINE Pay，LINE Pay Money 的介面則有儲值餘額、好友轉帳功能，付款方式也能選擇儲值金～這樣解釋大家應該更懂了吧！

誰需要申請 LINE Pay Money？舊用戶要重註冊嗎？

如果你平常會用到儲值、提領、好友轉帳、生活繳費、分帳、乘車碼或點數折抵，那當然選 LINE Pay Money 啦！不過所有功能都必須先完成身分驗證才能啟用哦～全新使用者則需要重新申請，並建立 LINE Pay Money 帳戶，過去只用 LINE Pay 付款的人，也要申請一次，才能完整使用新服務，至於之前綁定過銀行或使用 iPASS MONEY  的人，則需要重新開通 LINE Pay Money ，再進行一次身分與金融驗證～不過要特別說，iPASS MONEY 並不是完全消失，只是退出 LINE 平台，明年開始會轉移到獨立的一卡通 iPASS MONEY App 繼續使用，現在交易之前，也要記得先確認對方目前使用哪一個電子支付，再進行付款，會比較放心哦～

LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你
LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你

（圖片來源：LINE Pay Money）

小結

下載 LINE Pay App 以後 ，我覺得介面現在真的做得簡潔明瞭，加上可以使用多元支付功能，轉帳、儲值、繳費、搭車都一次搞定，還有點數回饋，如果你想要打開一個 App，就能看見自己的多種金流狀態， 這真的是一個很好的選擇哦～

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導
LINE Pay Money 要上線了！5 大變動一次看
LINE Pay 獲准成立新電支平台「LINE Pay Money」！LINE Points、信用卡綁定與一卡通常見問題懶人包
出門｜LINE Premium 會員計劃？「LINE CONVERGE 2025」年度記者會！導入 AI 助手應用
【教學】全民普發一萬來啦！教你輕鬆登記領到手
PlayStation 發表會重點懶人包 《金鋼狼》壓軸重磅登場！

其他人也在看

LINE Pay新版「用戶驚呼找不到錢」　更新後入口變動引發誤會

LINE Pay新版「用戶驚呼找不到錢」　更新後入口變動引發誤會

一名用戶日前在社群平台Threads上貼出自己的LINE Pay Money餘額截圖，並表示在完成更新後餘額竟不翼而飛，讓他急忙尋求解決方法。對此，許多網友跳出來安撫大家的情緒，並說明關鍵原因在於「入口位置不同」。「原本的錢其實還在iPASS MONEY App裡，只是更新後變成要另外下載...

CTWANT ・ 1 天前發起對話
iPASS MONEY還有錢怎麼辦？啟用APP無縫轉移

iPASS MONEY還有錢怎麼辦？啟用APP無縫轉移

[NOWnews今日新聞]擁有全台720萬用戶的電子支付品牌iPASSMONEY，將於今（3）日調整原LINEPay中的iPASSMONEY多數服務，LINEPay中的iPASSMONEY若用戶還有現...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前1
LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用

LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用

[NOWnews今日新聞] 一卡通公司為持續提供720萬iPASSMONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布升級服務，啟用iPASSMONEY的LINEMINIApp。讓廣大用戶得以透過L...

今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前發起對話
「小紅書」兩年涉1706件詐欺案 內政部宣布封鎖一年 數小時內逐步關閉

「小紅書」兩年涉1706件詐欺案 內政部宣布封鎖一年 數小時內逐步關閉

行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，小紅書App資安檢測不合格，近兩年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定一年。針對小紅書App的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉，民眾屆時點選小紅書App頁面或按鈕，應該會呈現（網路）轉圈圈或連結不上狀態。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前585
LINE錢包 iPASS MONEY可繼續用！一卡通：餘額一直都在沒有消失

LINE錢包 iPASS MONEY可繼續用！一卡通：餘額一直都在沒有消失

一卡通公司今（5）日宣布全面升級行動支付服務，若想在LINE上面想繼續使用 iPASS MONEY 的用戶，未來可直接在 LINE 錢包介面中的 MINI Home功能內，可使用轉帳、繳費、支付、加值等功能，或iPASS MONEY App 新增跨電支TWQR 付款與8,200項生活繳費服務，操作更直覺、介面更整合，一卡通強調只要綁定MINI Home或下載App ，餘額一直都在沒有消失。

Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前發起對話

一卡通LINE MINI App　可續用LINE轉帳繳費

（中央社記者林巧璉高雄5日電）一卡通公司iPASS MONEY於今年底終止與LINE Pay合作，一卡通今天宣布，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App，讓用戶可透過LINE錢包介面內，繼續使用iPASS MONEY轉帳、繳費、支付等功能。

中央社 ・ 3 小時前發起對話
數發部揭資安高風險APP　小紅書違規15項最多 (圖)

數發部揭資安高風險APP　小紅書違規15項最多 (圖)

數發部日前舉行「資安高風險APP 提醒民眾慎選使用」記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測APP的使用風險，並提供民眾具體資安防範措施；其中，小紅書違規樣態達15項最多。

中央社 ・ 3 小時前發起對話

Apple公布2025App Store Award得獎作品！AI應用搶盡鋒頭

Apple今日公布2025年App Store Awards得獎名單，從45款決選入圍作品中精選出17款優秀app與遊戲，表揚它們在創新技術、優秀設計與長遠文化影響力上的卓越表現。今年獲獎的開發者展現非凡實力，讓使用者能完成更多事、實現創意、並沉浸於令人驚豔的數位世界中。Apple執行長Tim Co

自由時報 ・ 8 小時前發起對話

小紅書涉1706件詐欺案　內政部命令暫行封鎖1年

（中央社記者黃麗芸台北4日電）行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今天表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

中央社 ・ 23 小時前1
面對抗議無力招架，印度政府不再強制手機廠商預裝官方「網路安全」app

面對抗議無力招架，印度政府不再強制手機廠商預裝官方「網路安全」app

不久前印度政府對 Apple、Samsung、小米等手機廠商提出要求，限其在 90 天內為所有新手機預載名為「Sanchar Saathi」的「網路安全」應用程式。此事一出迅速引發多方抗議，最終政府無法承受反彈壓力，現已宣布將強制安裝改為自願下載。

Yahoo Tech ・ 1 天前發起對話

視覺化規劃工具Timo　獲選蘋果年度iPhone App

（中央社記者吳家豪台北4日電）蘋果公司（Apple）今天公布2025年App Store Awards獲獎名單，表揚17款展現技術巧思並帶來長久文化影響力的App和遊戲，年度iPhone App為視覺化規劃工具「Timo」，幫助神經多樣性使用者（例如自閉特質）簡化計畫並提高專注力；年度iPhone遊戲為寶可夢卡牌對戰遊戲「Pokémon TCG Pocket」。

中央社 ・ 17 小時前發起對話
2025 App Store Awards 揭曉：Pokémon TCG 爆紅奪冠、《Tiimo》以 AI 行程革新奪年度 iPhone App

2025 App Store Awards 揭曉：Pokémon TCG 爆紅奪冠、《Tiimo》以 AI 行程革新奪年度 iPhone App

每年歲末年終之際總是要來回顧一下，Apple 剛剛公開了 2025 年 App Store Awards 獲獎作品，表揚 17 款 app 和遊戲。年度 iPhone App 由僅僅 10 人的新創團隊 tiimo 所推出的同名日程規劃 App《Tiimo》獲得，年度 iPhone 遊戲意外的由寶可夢卡牌遊戲 《Pokémon TCG Pocket》奪得。

壹哥的科技生活 ・ 6 小時前發起對話

《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看

【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱

時報資訊 ・ 1 天前10
2025全台最夯遊樂園景點TOP10排行榜出爐 第一名竟有324萬人去過！｜【旅遊攻略】

2025全台最夯遊樂園景點TOP10排行榜出爐 第一名竟有324萬人去過！｜【旅遊攻略】

根據交通部觀光署觀光遊憩據點資料庫2025年1月～9月按縣市及類型及遊憩據點交叉分析統計數據顯示，全台最受歡迎的遊樂園景點是義大世界，到訪人數3,649,501人次，第二第三名分別是麗寶樂園、尚順育樂世界，一起來看全台遊樂園熱門景點有哪些！

Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前1
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀　離職真相曝

全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀　離職真相曝

這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前99
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了

驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了

醫師蘇信豪表示，​最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前48
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...

styletc ・ 10 小時前60
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌　濕冷天氣又要來了

「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌　濕冷天氣又要來了

受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前10
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣

看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣

2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。

中時新聞網 ・ 7 小時前115
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」

護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」

粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。

造咖 ・ 5 小時前40