LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你
LINE Pay 全新的電子支付「LINE Pay Money」已經上線囉！App 裡有很多實用功能，例如好友轉帳、儲值、生活繳費、甚至搭捷運的乘車碼都可以使用，開通起來也比想像中簡單～就讓嘻嘻本嘻一起來教大家吧！
（圖片來源：LINE Pay Money）
開通流程一次搞懂，三步驟就能使用 LINE Pay Money
開通 LINE Pay Money 需要先更新 App 版本，LINE App 更新到 15.18.1 以上、LINE Pay App更新到 4.9.0 以上～更新之後，進到 LINE Pay App，就會看到全新啟用提示，接著完成身分驗證流程，只要依照指示一步步操作（指示真的很清楚），上傳身分證件或居留證，並做金融驗證就能通過審核囉！記得最後綁定至少一個銀行帳戶，才可以順利使用儲值或提領功能，如果你以前就有綁定你的信用卡，它則會自動移轉，不用重新輸入卡號，是不是超方便！
從 LINE 開通也很簡單！
從更新版 LINE 裡面開通也可以哦～點選「LINE錢包」，再選擇「升級LINE Pay拿好康」，就可以進入驗證頁面，依序完成手機驗證、身分證資訊確認、選擇銀行或信用卡作為金融驗證方式，最後設定 LINE Pay Money 帳號 ID 與密碼就能正式完成開通哦～
全新介面更簡潔！提供多種金流服務
這次 LINE Pay 首頁整合所有金流功能、活動入口跟交易紀錄，還新增專屬的「我的選單」功能，可自行設定常用的項目，平常使用能更快找到，在這個 App 就能使用，不需要在其他 App 跳來跳去，完成開通後，用戶也可以直接在 LINE 錢包裡處理所有日常支付，透過好友列表或聊天室，就能轉帳跟發紅包，從銀行帳戶儲值或把餘額提領回銀行，也能一鍵完成哦！至於生活繳費，像是水電瓦斯與停車費，都能用儲值金或信用卡付款，搭乘大眾運輸時也能用乘車碼，直接刷進捷運或公車，身在電子支付的時代真的很幸福～
iPASS MONEY 即將退場，LINE Pay Money 正式接棒
隨著 LINE Pay Money 上線，原本與一卡通合作的 iPASS MONEY 將在 12 月 31 日終止，現在到月底，用戶還是可以查餘額、轉帳或提領，但儲值和繳費功能已停止，2026 年 1 月 1 日起，LINE Pay 也會移除 iPASS MONEY 入口，官方建議用戶盡快把資金轉移，或是改用一卡通的獨立 App 繼續使用相關服務～
LINE Pay 跟 LINE Pay Money差在哪？
很多人看到 LINE Pay Money 時，都會想問，它到底跟原本的 LINE Pay 有什麼不一樣？LINE Pay 比較像是代收付款工具，只要綁定信用卡或簽帳卡，就能直接掃碼付款，完全不需要儲值！而 LINE Pay Money 則是更完整的進階版支付帳戶，需要完成身分確認跟銀行綁定，除了原本的付款功能以外，還能儲值、提領、轉帳、收款與繳費，也能用乘車碼搭大眾運輸～你可以想像成，它是你放在 LINE 裡的專屬多功能錢包（我覺得很像哆啦 A 夢的百寶袋）～間單來說，只能刷卡付款那就是一般的 LINE Pay，LINE Pay Money 的介面則有儲值餘額、好友轉帳功能，付款方式也能選擇儲值金～這樣解釋大家應該更懂了吧！
誰需要申請 LINE Pay Money？舊用戶要重註冊嗎？
如果你平常會用到儲值、提領、好友轉帳、生活繳費、分帳、乘車碼或點數折抵，那當然選 LINE Pay Money 啦！不過所有功能都必須先完成身分驗證才能啟用哦～全新使用者則需要重新申請，並建立 LINE Pay Money 帳戶，過去只用 LINE Pay 付款的人，也要申請一次，才能完整使用新服務，至於之前綁定過銀行或使用 iPASS MONEY 的人，則需要重新開通 LINE Pay Money ，再進行一次身分與金融驗證～不過要特別說，iPASS MONEY 並不是完全消失，只是退出 LINE 平台，明年開始會轉移到獨立的一卡通 iPASS MONEY App 繼續使用，現在交易之前，也要記得先確認對方目前使用哪一個電子支付，再進行付款，會比較放心哦～
（圖片來源：LINE Pay Money）
小結
下載 LINE Pay App 以後 ，我覺得介面現在真的做得簡潔明瞭，加上可以使用多元支付功能，轉帳、儲值、繳費、搭車都一次搞定，還有點數回饋，如果你想要打開一個 App，就能看見自己的多種金流狀態， 這真的是一個很好的選擇哦～
🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！
更多電獺少女報導
LINE Pay Money 要上線了！5 大變動一次看
LINE Pay 獲准成立新電支平台「LINE Pay Money」！LINE Points、信用卡綁定與一卡通常見問題懶人包
出門｜LINE Premium 會員計劃？「LINE CONVERGE 2025」年度記者會！導入 AI 助手應用
【教學】全民普發一萬來啦！教你輕鬆登記領到手
PlayStation 發表會重點懶人包 《金鋼狼》壓軸重磅登場！
其他人也在看
LINE Pay新版「用戶驚呼找不到錢」 更新後入口變動引發誤會
一名用戶日前在社群平台Threads上貼出自己的LINE Pay Money餘額截圖，並表示在完成更新後餘額竟不翼而飛，讓他急忙尋求解決方法。對此，許多網友跳出來安撫大家的情緒，並說明關鍵原因在於「入口位置不同」。「原本的錢其實還在iPASS MONEY App裡，只是更新後變成要另外下載...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
iPASS MONEY還有錢怎麼辦？啟用APP無縫轉移
[NOWnews今日新聞]擁有全台720萬用戶的電子支付品牌iPASSMONEY，將於今（3）日調整原LINEPay中的iPASSMONEY多數服務，LINEPay中的iPASSMONEY若用戶還有現...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用
[NOWnews今日新聞] 一卡通公司為持續提供720萬iPASSMONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布升級服務，啟用iPASSMONEY的LINEMINIApp。讓廣大用戶得以透過L...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 發起對話
「小紅書」兩年涉1706件詐欺案 內政部宣布封鎖一年 數小時內逐步關閉
行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，小紅書App資安檢測不合格，近兩年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定一年。針對小紅書App的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉，民眾屆時點選小紅書App頁面或按鈕，應該會呈現（網路）轉圈圈或連結不上狀態。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前 ・ 585
LINE錢包 iPASS MONEY可繼續用！一卡通：餘額一直都在沒有消失
一卡通公司今（5）日宣布全面升級行動支付服務，若想在LINE上面想繼續使用 iPASS MONEY 的用戶，未來可直接在 LINE 錢包介面中的 MINI Home功能內，可使用轉帳、繳費、支付、加值等功能，或iPASS MONEY App 新增跨電支TWQR 付款與8,200項生活繳費服務，操作更直覺、介面更整合，一卡通強調只要綁定MINI Home或下載App ，餘額一直都在沒有消失。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
一卡通LINE MINI App 可續用LINE轉帳繳費
（中央社記者林巧璉高雄5日電）一卡通公司iPASS MONEY於今年底終止與LINE Pay合作，一卡通今天宣布，啟用iPASS MONEY的LINE MINI App，讓用戶可透過LINE錢包介面內，繼續使用iPASS MONEY轉帳、繳費、支付等功能。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
數發部揭資安高風險APP 小紅書違規15項最多 (圖)
數發部日前舉行「資安高風險APP 提醒民眾慎選使用」記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測APP的使用風險，並提供民眾具體資安防範措施；其中，小紅書違規樣態達15項最多。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
Apple公布2025App Store Award得獎作品！AI應用搶盡鋒頭
Apple今日公布2025年App Store Awards得獎名單，從45款決選入圍作品中精選出17款優秀app與遊戲，表揚它們在創新技術、優秀設計與長遠文化影響力上的卓越表現。今年獲獎的開發者展現非凡實力，讓使用者能完成更多事、實現創意、並沉浸於令人驚豔的數位世界中。Apple執行長Tim Co自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
小紅書涉1706件詐欺案 內政部命令暫行封鎖1年
（中央社記者黃麗芸台北4日電）行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今天表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。中央社 ・ 23 小時前 ・ 1
面對抗議無力招架，印度政府不再強制手機廠商預裝官方「網路安全」app
不久前印度政府對 Apple、Samsung、小米等手機廠商提出要求，限其在 90 天內為所有新手機預載名為「Sanchar Saathi」的「網路安全」應用程式。此事一出迅速引發多方抗議，最終政府無法承受反彈壓力，現已宣布將強制安裝改為自願下載。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發起對話
視覺化規劃工具Timo 獲選蘋果年度iPhone App
（中央社記者吳家豪台北4日電）蘋果公司（Apple）今天公布2025年App Store Awards獲獎名單，表揚17款展現技術巧思並帶來長久文化影響力的App和遊戲，年度iPhone App為視覺化規劃工具「Timo」，幫助神經多樣性使用者（例如自閉特質）簡化計畫並提高專注力；年度iPhone遊戲為寶可夢卡牌對戰遊戲「Pokémon TCG Pocket」。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
2025 App Store Awards 揭曉：Pokémon TCG 爆紅奪冠、《Tiimo》以 AI 行程革新奪年度 iPhone App
每年歲末年終之際總是要來回顧一下，Apple 剛剛公開了 2025 年 App Store Awards 獲獎作品，表揚 17 款 app 和遊戲。年度 iPhone App 由僅僅 10 人的新創團隊 tiimo 所推出的同名日程規劃 App《Tiimo》獲得，年度 iPhone 遊戲意外的由寶可夢卡牌遊戲 《Pokémon TCG Pocket》奪得。壹哥的科技生活 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
2025全台最夯遊樂園景點TOP10排行榜出爐 第一名竟有324萬人去過！｜【旅遊攻略】
根據交通部觀光署觀光遊憩據點資料庫2025年1月～9月按縣市及類型及遊憩據點交叉分析統計數據顯示，全台最受歡迎的遊樂園景點是義大世界，到訪人數3,649,501人次，第二第三名分別是麗寶樂園、尚順育樂世界，一起來看全台遊樂園熱門景點有哪些！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 99
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 48
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 10 小時前 ・ 60
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 115
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 5 小時前 ・ 40