LINE Pay 全新的電子支付「LINE Pay Money」已經上線囉！App 裡有很多實用功能，例如好友轉帳、儲值、生活繳費、甚至搭捷運的乘車碼都可以使用，開通起來也比想像中簡單～就讓嘻嘻本嘻一起來教大家吧！

LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你



LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你

開通流程一次搞懂，三步驟就能使用 LINE Pay Money

開通 LINE Pay Money 需要先更新 App 版本，LINE App 更新到 15.18.1 以上、LINE Pay App更新到 4.9.0 以上～更新之後，進到 LINE Pay App，就會看到全新啟用提示，接著完成身分驗證流程，只要依照指示一步步操作（指示真的很清楚），上傳身分證件或居留證，並做金融驗證就能通過審核囉！記得最後綁定至少一個銀行帳戶，才可以順利使用儲值或提領功能，如果你以前就有綁定你的信用卡，它則會自動移轉，不用重新輸入卡號，是不是超方便！

LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你

從 LINE 開通也很簡單！

從更新版 LINE 裡面開通也可以哦～點選「LINE錢包」，再選擇「升級LINE Pay拿好康」，就可以進入驗證頁面，依序完成手機驗證、身分證資訊確認、選擇銀行或信用卡作為金融驗證方式，最後設定 LINE Pay Money 帳號 ID 與密碼就能正式完成開通哦～

LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你

全新介面更簡潔！提供多種金流服務

這次 LINE Pay 首頁整合所有金流功能、活動入口跟交易紀錄，還新增專屬的「我的選單」功能，可自行設定常用的項目，平常使用能更快找到，在這個 App 就能使用，不需要在其他 App 跳來跳去，完成開通後，用戶也可以直接在 LINE 錢包裡處理所有日常支付，透過好友列表或聊天室，就能轉帳跟發紅包，從銀行帳戶儲值或把餘額提領回銀行，也能一鍵完成哦！至於生活繳費，像是水電瓦斯與停車費，都能用儲值金或信用卡付款，搭乘大眾運輸時也能用乘車碼，直接刷進捷運或公車，身在電子支付的時代真的很幸福～

iPASS MONEY 即將退場，LINE Pay Money 正式接棒

隨著 LINE Pay Money 上線，原本與一卡通合作的 iPASS MONEY 將在 12 月 31 日終止，現在到月底，用戶還是可以查餘額、轉帳或提領，但儲值和繳費功能已停止，2026 年 1 月 1 日起，LINE Pay 也會移除 iPASS MONEY 入口，官方建議用戶盡快把資金轉移，或是改用一卡通的獨立 App 繼續使用相關服務～

LINE Pay 跟 LINE Pay Money差在哪？

很多人看到 LINE Pay Money 時，都會想問，它到底跟原本的 LINE Pay 有什麼不一樣？LINE Pay 比較像是代收付款工具，只要綁定信用卡或簽帳卡，就能直接掃碼付款，完全不需要儲值！而 LINE Pay Money 則是更完整的進階版支付帳戶，需要完成身分確認跟銀行綁定，除了原本的付款功能以外，還能儲值、提領、轉帳、收款與繳費，也能用乘車碼搭大眾運輸～你可以想像成，它是你放在 LINE 裡的專屬多功能錢包（我覺得很像哆啦 A 夢的百寶袋）～間單來說，只能刷卡付款那就是一般的 LINE Pay，LINE Pay Money 的介面則有儲值餘額、好友轉帳功能，付款方式也能選擇儲值金～這樣解釋大家應該更懂了吧！

誰需要申請 LINE Pay Money？舊用戶要重註冊嗎？

如果你平常會用到儲值、提領、好友轉帳、生活繳費、分帳、乘車碼或點數折抵，那當然選 LINE Pay Money 啦！不過所有功能都必須先完成身分驗證才能啟用哦～全新使用者則需要重新申請，並建立 LINE Pay Money 帳戶，過去只用 LINE Pay 付款的人，也要申請一次，才能完整使用新服務，至於之前綁定過銀行或使用 iPASS MONEY 的人，則需要重新開通 LINE Pay Money ，再進行一次身分與金融驗證～不過要特別說，iPASS MONEY 並不是完全消失，只是退出 LINE 平台，明年開始會轉移到獨立的一卡通 iPASS MONEY App 繼續使用，現在交易之前，也要記得先確認對方目前使用哪一個電子支付，再進行付款，會比較放心哦～

LINE Pay Money 已上線！上手懶人包教給你



小結

下載 LINE Pay App 以後 ，我覺得介面現在真的做得簡潔明瞭，加上可以使用多元支付功能，轉帳、儲值、繳費、搭車都一次搞定，還有點數回饋，如果你想要打開一個 App，就能看見自己的多種金流狀態， 這真的是一個很好的選擇哦～

