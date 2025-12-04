「LINE Pay Money」與LINE Pay有差嗎？誰需要申請？一文解答
LINE於昨（3）日下午3點正式推出自家電子支付帳戶「LINE Pay Money」，全面取代原本在LINE Pay內使用多年的「iPASS MONEY」，雖然許多民眾擁有「LINE Pay」，外出可以其購物，究竟與「LINE Pay Money」差異為何？是否需要重新註冊？以下《鏡報》為您整理。
「iPASS MONEY」過去為全台最多用戶的電子支付工具之一，不過其將在今年12月31日終止，正式由LINE自家電子支付帳戶「LINE Pay Money」運作，包括轉帳、收款、繳費等功能皆可使用。
「LINE Pay」與「LINE Pay Money」差異：
LINE Pay：可以視為「代收付款工具」，同為行動支付工具，消費者可以綁定多張「信用卡或簽帳卡」，待付款時選擇一張卡片以手機直接掃碼付款即可，不需事先儲值。
LINE Pay Money：為「LINE Pay」進階版，可視其為「撥款單位」，需要身分確認之餘，也需綁定銀行帳戶及信用卡，不只可以付款、轉帳、收款、繳費，還可以儲值放錢。
該如何分辨手上使用的工具？
檢視有無「儲值餘額」，若能開啟儲值頁面及功能，則屬於LINE Pay Money。
付款時能否透過「儲值」付款，若可屬於「LINE Pay Money」，反之若僅能透過信用卡付款則屬於「LINE Pay」 。
檢視有無「好友轉帳」功能，只有「LINE Pay Money」 可以從LINE錢包裡餘額轉帳。
誰需要使用「LINE Pay Money」？
如有儲值、提領、轉帳、生活繳費、與朋友分擔付款、乘車碼、點數折抵等需求，就可使用「LINE Pay Money」；提醒使用功能前，必須完成身分驗證流程，若先前已開通功能，登入LINE Pay App時則須再進行一次驗證。
使用「LINE Pay Money」需要重新申請嗎？
全新用戶：需要申請LINE Pay Money帳戶，並開通LINE Pay Money帳戶會員、進行身分資料驗證，最後選擇銀行帳戶及信用卡通過金融驗證，綁定銀行資料。
過去僅使用LINE Pay者：也需要申請LINE PAY Money帳號才能使用。
以前的「LINE PAY綁定銀行帳戶」：包括「iPASS MONEY」用戶，需申請開通LINE Pay Money帳戶會員、驗證身分資料、金融驗證。
至於「iPASS MONEY」能否繼續使用？事實上其僅退出LINE平台服務，因此需下載「一卡通iPASS MONEY App」，提醒消費者使用收款或是轉帳前，可先向對方確認支付媒介進行交易。
