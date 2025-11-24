LINE Pay Money 要上線了！5 大變動一次看
LINE Pay 傳出準備推出自己開發的電子支付錢包「LINE Pay Money」，同時也代表共同營運多年的 iPASS MONEY 將在今年底正式退場，未來儲值、提領、轉帳、繳費，甚至是搭車的乘車碼，都會改由 LINE Pay 自家系統接手，這邊整理了 5 個最關鍵的變動，一次了解！
(圖片來源：LINE)
iPASS MONEY 搬家
過去在 LINE 裡用的儲值、提領、好友轉帳，都是 iPASS MONEY 的功能，但明年開始 iPASS MONEY 會完全退出 LINE，之後要改到 「一卡通 iPASS MONEY」獨立 App 才能動用，如果原本帳戶裡還有餘額也不會不見，等於是功能從 LINE 搬出去，但資料都會保留下來
LINE Pay 全權經營
未來像是開戶、儲值、轉帳、繳費、交通票證乘車碼，都會改由 LINE Pay 的系統來進行，因為拿到金融監管單位的電子支付執照，所以也決定重啟「LINE Pay Money」，對用戶來說介面可能差不多、操作方式也很熟悉
(圖片來源：LINE)
聊天室轉帳還在
最讓大家緊張的「聊天室轉帳」LINE 其實已經保證不會消失，未來想要轉帳，資金會從 LINE Pay Money 帳戶直接轉進朋友的 LINE Pay Money，身為平常都用 iPASS MONEY 轉帳的重度用戶，這點被保留下來真的太開心了(撒花
重新開戶需實名驗證
因為 LINE Pay 正式變成電支業者，依法規需要重新進行 KYC（身份認證），想使用新服務的人都需要重新實名制一次，包括：身分證、手機號碼、銀行帳戶或信用卡驗證，就像重新開一次電支帳戶，流程會和其他電子支付差不多！
(圖片來源：LINE)
開通可能送 LINE POINTS
雖然官方還沒正式公布活動內容，但之前曾短暫出現過測試頁面，內容寫著開通「LINE Pay Money」可能會抽 LINE POINTS，最高 88 點，頁面雖然被撤下，但可信度算高，外界普遍推測正式上線時會有開戶或轉帳的回饋活動
(圖片來源：LINE)
小結
這次改版算是 LINE Pay 電子支付業務的大搬家，未來會更統一集中，但短期內可能會覺得手續比較多，而目前只需要記住兩件事：
① 原本的 iPASS MONEY 功能會移到「一卡通 iPASS MONEY」App
② 想用 LINE Pay Money，就一定要重新實名驗證一次
其他像聊天室轉帳、日常支付方式都會延續，而且有可能還會送點數，如果平常習慣使用 LINE Pay ，可以先準備好證件，等官方正式公布時間，就能搶先開通新帳戶！
