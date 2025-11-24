「LINE Pay Money」電子支付12月3日正式上線

▲LINE Pay Money電子支付服務，將於12月3日正式上線，轉帳、儲值、支付服務不間斷。

LINE Pay全新介面使用體驗更完整 轉帳、儲值、支付服務無縫不間斷

【記者 沁諠／台北 報導】「我LINE Pay給你」、「我收LINE Pay !」已成為許多家人、朋友間日常的對話，展現LINE Pay深植用戶生活的高滲透度。LINE Pay今宣布子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日正式上線，用戶只需將App更新至最新版本，服務上線日就可開通成為「LINE Pay Money」電子支付會員，一站享受儲值、轉帳、支付、乘車、繳費等完整功能，服務體驗全面進化！

全新LINE Pay Money 三步驟快速開通

LINE Pay Money 將於12月3日下午3點正式開啟服務，當服務開啟時，現有LINE Pay用戶只要備妥身分驗證資料，完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員，繼續使用各項電子支付功能，包含：

1. 好友轉帳：可透過LINE好友、LINE聊天室即時轉帳、紅包發送。

2. 儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費；透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。

3. 交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。

所有「轉帳、儲值、支付」等功能不變、服務無縫接軌，流程體驗更順暢，用戶可持續享有「我LINE Pay給你」的便利日常。

LINE Pay Money也全面整合LINE Pay生態圈優勢，開通後為會員帶來更完整一致的支付體驗，包含：

1. 支援LINE POINTS點數：可累積與使用LINE POINTS點數，享受多元回饋。

2. 優惠券與各項行銷活動：可搭配既有LINE Pay優惠券活動，支付折抵更有感，及參與LINE Pay各式行銷活動如「天天LINE Pay」、「幸運轉轉樂」、「任務牆」等活動，享受各項回饋。

3. 信用卡無縫移轉：用戶開通為LINE Pay Money帳戶會員後，已綁定LINE Pay的本人信用卡資訊將無縫移轉至電支服務中，無需再重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

▲LINE Pay Money 將於12月3日下午3點正式開啟服務，LINE Pay用戶只要簡單三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。

全新LINE Pay介面耳目一新 全面整合所有功能

為迎接「LINE Pay Money」服務登場，LINE Pay介面將同步全面升級，整合LINE Pay生態圈各項功能，並針對用戶需求，從「首頁功能更豐富」、「付款入口更清楚」、「個人化自訂選單」三大面向全面升級，打造全新使用體驗。

首頁整合所有功能，包含LINE Pay Money電支服務、查詢交易及轉帳紀錄，以及用戶愛用的好康地圖、遊韓專區、金融服務、愛心捐款等，使用各項服務更加流暢順手；全新介面也提供自訂個人化選單功能，用戶可依據個人使用需求與習慣，自訂「我的選單」欄位項目，快速開啟各項功能操作。

▲LINE Pay介面將全面升級，整合LINE Pay生態圈各項功能，打造全新使用體驗。

因應LINE Pay全面升級，並為確保服務正常使用，所有用戶需於12月3日前將LINE應用程式更新至15.18.1版本(含)以上，以便繼續使用LINE Pay及LINE Pay Money帳戶服務；LINE Pay App則需更新至4.9.0版本(含)以上，以順利開通LINE Pay Money帳戶，享受全面整合、更好更快的支付體驗。

▲開通成為LINE Pay Money帳戶會員後，將可享受一站儲值、轉帳、繳費、乘車、支付等完整功能，服務體驗全面進化！

隨著LINE Pay Money將於12月3日起提供電子支付服務，LINE Pay與一卡通公司合作也將在2025年12月31日正式終止，於12月3日至12月31日期間，用戶於LINE Pay登入iPASS MONEY帳戶後，仍可使用查詢餘額、提領、好友轉帳、瀏覽帳戶紀錄功能，惟不再提供iPASS MONEY帳戶註冊、儲值、交易、生活繳費等服務。2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結，建議用戶即早進行轉換。有關iPASS MONEY帳戶使用問題，建議用戶參考一卡通官網的服務移轉說明。

轉換期間，LINE Pay將會持續透過官方管道提供LINE Pay Money服務的各項注意事項，敬請用戶與商戶持續關注，同時提醒用戶應避免點選不明連結、回覆不明電子郵件等，慎防詐騙陷阱，如有相關疑問，請主動聯繫LINE Pay客服中心。

LINE Pay Taiwan Limited (連加網路商業股份有限公司，TWSE： 7722)為台灣行動支付與金融科技服務領導品牌，首家於台灣證券交易所掛牌上市的行動支付公司。2015 年推出後，以「成為人們生活中的一部分」為願景，積極推動無現金交易與電子錢包應用，提供行動支付、金融推廣合作、廣告行銷、票券發行與銷售等服務，打造最貼近行動世代生活的支付行銷平台。LINE Pay憑藉廣大用戶基礎，持續串連海內外支付場景與全球用戶，推動便利、安全、智慧、永續的金融科技服務。（照片業者提供）

更多LINE Pay Money服務上線相關資訊，請參考服務說明頁 （https://linepay-money.landpress.line.me/prelaunch/）