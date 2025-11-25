LINE Pay Money 12/3啟用如何開通？ 介面、功能與過渡期懶人包一次看

LINE宣布將自2025年12月3日下午3點起正式推出全新一代「LINE Pay Money」電子支付帳戶，將具備儲值、提領、好友轉帳、生活繳費等電子支付功能，也意味著LINE Pay與iPASS MONEY的合作將走向終點，雙方自2026年起正式「分手」，屆時 LINE Pay介面將不再支援iPASS MONEY的登入與服務連結。

LINE Pay Money將於2025年12月3日上線

新版LINE Pay Money 主打重新設計的介面與更流暢的操作體驗，首頁資訊更加豐富、付款入口更清晰，並加入個人化選單，方便使用者依需求自行調整；除了整合 LINE 聊天室的轉帳功能外，也可在介面中直接完成銀行帳戶連結、儲值與提領，同時提供生活繳費、稅款繳納等常用服務，LINE Pay也透露，通勤族最關心的乘車碼功能也會在新版上線後陸續開放。

想使用新一代LINE Pay Money需先將LINE應用程式更新至15.18.1以上版本，或將LINE Pay App升級至4.9.0；更新後即可依指示開通電子支付帳戶，身分審核需準備有效身分證件，非本國籍人士則需提供居留證，完成銀行或信用卡驗證後，便能正式開始使用新服務；配合新版推出，LINE Pay也會推出期間限定優惠，鼓勵用戶儘早完成銀行連結設定。

自2025年12月3日下午3點起，開通LINE Pay Money的用戶可使用新介面提供的所有功能，包括儲值與提領、合作銀行連結、好友間的轉帳與分帳、生活繳費與未來逐步加入的乘車碼付費等；至於尚未開通電子支付帳戶的用戶，也仍能以既有方式完成付款，包括使用綁定銀行卡付款、以LINE POINTS 折抵，以及持續參與原有的優惠活動。

LINE Pay於2026年起將無法登入iPASS MONEY，過渡期間安排一次看

至於與iPASS MONEY的過渡安排，LINE Pay表示2025年12月3日至12月31日之間，用戶仍可在LINE Pay中登入並查看iPASS MONEY帳戶，也能使用好友轉帳與提領功能，但儲值與部分服務則需要改由iPASS MONEY App操作。生活繳費、乘車碼與付款等功能在過渡期間將不會透過LINE Pay提供。





從2026年1月1日開始，LINE Pay將完全無法登入iPASS MONEY，兩項服務正式分離；需要特別注意的是，LINE Pay Money與iPASS MONEY分別屬於不同電子支付業者，因此LINE Pay並不會自動協助用戶移轉iPASS MONEY的帳戶餘額。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）