LINE Pay Money 12/3正式上線！開通後享「儲值、轉帳、支付」一站式便利

隨著數位支付的普及，LINE Pay已成為許多用戶日常生活中不可或缺的一部分。如今，LINE Pay宣布將於12月3日推出全新子公司服務「LINE Pay Money」，進一步提升用戶的支付體驗。這項新服務將為用戶提供更完整的電子支付功能，包括儲值、轉帳、支付、乘車及繳費等，讓用戶享受一站式的便利。

▲ LINE Pay Money電子支付服務，將於12月3日正式上線，轉帳、儲值、支付服務不間斷。（圖／LINE Pay）

LINE Pay Money三步驟快速開通

LINE Pay Money將於12月3日下午3點正式上線，現有LINE Pay用戶只需準備好身份驗證資料，並完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。開通後，用戶可以繼續使用各項電子支付功能，包含：

1. 好友轉帳：透過LINE好友或聊天室即時轉帳，甚至發送紅包。

2. 儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費，並透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。

3. 交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。

這些功能將無縫接軌，讓用戶持續享有「我LINE Pay給你」的便利日常。

全面整合LINE Pay生態圈

LINE Pay Money不僅提供基本的支付功能，還整合了LINE Pay生態圈的各項優勢，為會員帶來更完整一致的支付體驗。用戶可以累積與使用LINE POINTS點數，享受多元回饋。此外，LINE Pay Money還支援各種優惠券與行銷活動，如「天天LINE Pay」、「幸運轉轉樂」等，讓支付折抵更有感。

開通LINE Pay Money帳戶後，已綁定LINE Pay的信用卡資訊將無縫移轉至新服務中，無需重新綁定，用戶即可在全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。

全新介面升級 提升使用體驗

為迎接LINE Pay Money的登場，LINE Pay介面將同步升級，整合各項功能，並針對用戶需求進行優化。新介面將從「首頁功能更豐富」、「付款入口更清楚」、「個人化自訂選單」三大面向進行升級，打造全新使用體驗。

首頁將整合所有功能，包括LINE Pay Money電支服務、交易及轉帳紀錄查詢，以及用戶愛用的好康地圖、遊韓專區、金融服務、愛心捐款等，讓使用更加流暢順手。新介面還提供自訂個人化選單功能，用戶可依據個人需求，自訂「我的選單」欄位項目，快速開啟各項功能操作。

▲ 開通成為LINE Pay Money帳戶會員後，將可享受一儲值、轉帳、繳費、乘車、支付等完整功能，服務體驗全面進化。（圖／LINE Pay）

重要更新提醒

為確保服務正常使用，所有用戶需於12月3日前將LINE應用程式更新至15.18.1版本(含)以上，LINE Pay App則需更新至4.9.0版本(含)以上，以順利開通LINE Pay Money帳戶，享受全面整合的支付體驗。

iPASS MONEY服務即將終止

隨著LINE Pay Money的推出，LINE Pay與一卡通公司的合作將於2025年12月31日正式終止。在12月3日至12月31日期間，用戶仍可使用iPASS MONEY帳戶進行餘額查詢、提領、好友轉帳及瀏覽帳戶紀錄，但不再提供註冊、儲值、交易及生活繳費等服務。自2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結，建議用戶及早進行轉換。

在轉換期間，LINE Pay將透過官方管道提供LINE Pay Money服務的各項注意事項，提醒用戶避免點選不明連結或回覆不明電子郵件，以防詐騙。如有疑問，請主動聯繫LINE Pay客服中心。

LINE Pay Money的推出，標誌著LINE Pay在電子支付領域的又一重要里程碑，期待這項新服務能為用戶帶來更便捷的支付體驗。

