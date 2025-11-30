LINE Pay Money 12/3正式上線！開通後享「儲值、轉帳、支付」一站式便利
隨著數位支付的普及，LINE Pay已成為許多用戶日常生活中不可或缺的一部分。如今，LINE Pay宣布將於12月3日推出全新子公司服務「LINE Pay Money」，進一步提升用戶的支付體驗。這項新服務將為用戶提供更完整的電子支付功能，包括儲值、轉帳、支付、乘車及繳費等，讓用戶享受一站式的便利。
▲ LINE Pay Money電子支付服務，將於12月3日正式上線，轉帳、儲值、支付服務不間斷。（圖／LINE Pay）
LINE Pay Money三步驟快速開通
LINE Pay Money將於12月3日下午3點正式上線，現有LINE Pay用戶只需準備好身份驗證資料，並完成金融驗證，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。開通後，用戶可以繼續使用各項電子支付功能，包含：
1. 好友轉帳：透過LINE好友或聊天室即時轉帳，甚至發送紅包。
2. 儲值與生活繳費：連結銀行帳戶進行儲值與消費，並透過LINE Pay Money帳戶繳交水電、瓦斯、停車等生活費用。
3. 交通服務：使用乘車碼搭乘捷運等交通工具。
這些功能將無縫接軌，讓用戶持續享有「我LINE Pay給你」的便利日常。
▲ LINE Pay Money 將於12月3日下午3點正式開啟服務，LINE Pay用戶只要簡單三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。（圖／LINE Pay）
全面整合LINE Pay生態圈
LINE Pay Money不僅提供基本的支付功能，還整合了LINE Pay生態圈的各項優勢，為會員帶來更完整一致的支付體驗。用戶可以累積與使用LINE POINTS點數，享受多元回饋。此外，LINE Pay Money還支援各種優惠券與行銷活動，如「天天LINE Pay」、「幸運轉轉樂」等，讓支付折抵更有感。
開通LINE Pay Money帳戶後，已綁定LINE Pay的信用卡資訊將無縫移轉至新服務中，無需重新綁定，用戶即可在全台超過65萬處的LINE Pay支付據點使用。
全新介面升級 提升使用體驗
為迎接LINE Pay Money的登場，LINE Pay介面將同步升級，整合各項功能，並針對用戶需求進行優化。新介面將從「首頁功能更豐富」、「付款入口更清楚」、「個人化自訂選單」三大面向進行升級，打造全新使用體驗。
首頁將整合所有功能，包括LINE Pay Money電支服務、交易及轉帳紀錄查詢，以及用戶愛用的好康地圖、遊韓專區、金融服務、愛心捐款等，讓使用更加流暢順手。新介面還提供自訂個人化選單功能，用戶可依據個人需求，自訂「我的選單」欄位項目，快速開啟各項功能操作。
▲ 開通成為LINE Pay Money帳戶會員後，將可享受一儲值、轉帳、繳費、乘車、支付等完整功能，服務體驗全面進化。（圖／LINE Pay）
重要更新提醒
為確保服務正常使用，所有用戶需於12月3日前將LINE應用程式更新至15.18.1版本(含)以上，LINE Pay App則需更新至4.9.0版本(含)以上，以順利開通LINE Pay Money帳戶，享受全面整合的支付體驗。
iPASS MONEY服務即將終止
隨著LINE Pay Money的推出，LINE Pay與一卡通公司的合作將於2025年12月31日正式終止。在12月3日至12月31日期間，用戶仍可使用iPASS MONEY帳戶進行餘額查詢、提領、好友轉帳及瀏覽帳戶紀錄，但不再提供註冊、儲值、交易及生活繳費等服務。自2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結，建議用戶及早進行轉換。
在轉換期間，LINE Pay將透過官方管道提供LINE Pay Money服務的各項注意事項，提醒用戶避免點選不明連結或回覆不明電子郵件，以防詐騙。如有疑問，請主動聯繫LINE Pay客服中心。
▲ LINE Pay Money 將於12月3日下午3點正式開啟服務，LINE Pay用戶只要簡單三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。（圖／LINE Pay）
LINE Pay Money的推出，標誌著LINE Pay在電子支付領域的又一重要里程碑，期待這項新服務能為用戶帶來更便捷的支付體驗。
更多eNews報導
日圓甜甜價再現！今早出現「0.2019」 10萬台幣換出近50萬日圓
颱風季來了！10天後恐現「颱風窩」 氣象專家示警：規模恐超丹娜絲
其他人也在看
Perplexity敲警鐘！AI搜尋新創App下載量雪崩80%：為何黃仁勳曾誇獎好用，現在卻留不住用戶？
Perplexity 近六週下載量 reportedly 下滑 80%，引發 AI 社群關注。為何曾經被黃仁勳誇獎好用的AI搜尋，現在卻「前途無亮」？數位時代 ・ 1 天前
Pixel 用戶搶先體驗！Google 相簿長按轉貼圖即將全面開放 Android
身為 iPhone 用戶的我從 iOS 17 起就能使用長按照片去背成貼圖的功能，有些安卓用戶還沒有擁有實在有點可惜～雖然 Google 相簿在今年 8 月有推出這項功能，但也只限於 iOS 用戶，不過！近期有望推出安卓版囉！這項受歡迎的趣味工具有哪些上線跡象以及如何操作，就讓 Spac1 帶你一起來了解～ Pixel 用戶搶先體驗 上線在即 幾個月前 Google 只在 iOS 版 Google 相簿搶先推出長按即轉貼圖功能，應該讓不少 Android 用戶羨慕不已吧，但根據外媒表示，現在已有少部分 Pixel 用戶提前獲得這項能力了～看來 Google 已經開始進行小規模測試，若一切順利，將有機會在近期向更多 Android 裝置開放！電獺少女 ・ 1 天前
從「糖尿病App」走進資本市場！對抗慢性病化被動為主動，慧康打造亞洲最大AI智慧醫療平台
全球糖尿病治療支出突破1兆美元，2030年預估患者將達6.43億人，糖尿病併發症往往讓人聞之色變，血糖管理也成為現代人的重要課題。近日登錄興櫃的慧康生活科技以「慢性病AI智慧醫療平台」為定位，整合醫院、藥廠、保險與政府等多方需求，致力解決照護資源失衡問題，打造全新商業模式。慧康自 2013 年成立以遠見雜誌 ・ 1 天前
iOS 26.2 CarPlay 全面升級，小工具變成三欄設計、釘選訊息功能可以自行關閉
蘋果即將發佈的 iOS 26.2 除了提醒事項、Podcast、Apple Music 有更新設計外，CarPlay 也增加兩項實用功能，而且這次更新不走花俏路三嘻行動哇 ・ 1 天前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
日籍三本柱經典賽無法到齊 羅伯茲點名阻止他參賽
世界大賽連霸的道奇隊總教練羅伯茨（Dave Roberts）接受日本《體育報知》的專訪，對於外界關心日籍「三本柱」是否參加WBC經典賽話題，羅伯茲提出各人看法，強調不同意三人都參賽的觀點，甚至點名佐佐木朗希，將會「阻止他參賽！」太報 ・ 4 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
節目突喊卡！陳揮文「被離職」 王定宇曝疑似因「這個」
即時中心／林韋慈報導19年的廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，主持人陳揮文在節目中向聽眾告別後，也在29日凌晨在臉書許親自透露內幕，表示自己並非主動離職，而是「被離職」。對此，民進黨立委王定宇表示，陳揮文在民進黨執政的十年間，從未少過批評，但節目始終未受影響；如今國民黨主席鄭麗文剛上任，陳便被換掉，他暗示此事可能與陳近期批評鄭麗文「親共」的言論有關。民視 ・ 3 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
日本藝人演出遭斷電轟下台 胡錫進罕見開砲：太過頭、太不尊重了
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續緊繃，日本天后濱崎步原訂在上海開唱，舞台設備甚至已全數搭建完成，卻在演出前一天突然被取消，日本歌手大槻真希更在表演到一半，現場電源被切斷、燈光全熄，隨後還有工作人員上台要求她立即停止演出並直接離場，讓現場歌手與歌迷錯愕不已，相關事件不但在日本引發強烈反彈，甚至連中國內部也有人直言做法「太誇張」。 中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，罕見公開質疑相關做法是否「太過頭」，他指出，在目前中日外交緊張的背景下，中國針對日本的經濟與政治施壓「注定是長期的」，制裁措施也必須讓日本感受到壓力，但他強調在執行過程中仍必須掌握分寸，尤其不能把日本政府與日本民間混為一談。 胡錫進認為，近期減少文化交流、調整日本動畫檔期、取消部分日本藝人來華演出，都是向日本政府傳達政治態度的方式，原則上並無不可。然而，他直言大槻真希遭遇的情況已超越應有範圍，他認為一名正在台上表演的歌手，只要演唱內容沒有問題，應該讓她將歌曲唱完，即便要取消後續場次，也不應在表演過程中途切電、關燈並要求她離場，這種做法既不尊重藝人，也容易引發外界對中國制裁方式的負面觀感。 胡錫進新頭殼 ・ 2 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前