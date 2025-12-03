LINE Pay Money 12/3 上線！超過1310萬用戶享「0手續費」提領 還有多重好康

LINE Pay於今（3）日宣布，旗下子公司連加電子支付推出全新電子支付服務「LINE Pay Money」，正式為全台超過1,310萬用戶帶來更完整的行動支付體驗。用戶只需更新LINE應用程式，即可開通LINE Pay Money帳戶，享受儲值、轉帳、分帳及生活繳費等一站式服務。為慶祝上線，LINE Pay推出多重優惠，前100萬名完成指定任務的用戶可享有3年合作銀行提領0手續費的優惠。

▲ 12月3日下午3點正式開啟服務，用戶只要三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。（圖／LINE Pay）

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay致力於讓支付變得更簡單、更好用。透過LINE Pay Money，日常生活中的支付需求將被全面整合，無論是社群互動、好友聚餐還是生活繳費，用戶都能享受更便利的體驗。未來，LINE Pay將持續拓展更多應用場景，提升用戶的生活品質。

LINE Pay Money的主要功能包括：

1. 連結銀行帳戶：用戶可進行儲值與提領，目前已與19家銀行合作，未來將持續增加合作銀行數量。

2. 好友聊天快速轉帳：用戶可在聊天室中直接完成轉帳和收款，並新增備註功能，讓款項用途一目瞭然。好友分帳功能支援相同金額平均分帳及自訂金額分帳模式，讓聚餐和旅遊結帳更輕鬆。

3. 生活繳費：用戶可輕鬆繳納超過5,000項生活帳單，包括水電、瓦斯和停車等費用，節省更多時間。

4. 乘車碼：預計12月15日首先在高雄捷運開通，未來將陸續擴展至多項大眾運輸，讓用戶免卡片、免錢包即可用帳戶餘額及點數掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。

▲ 全新電子支付「LINE Pay Money」今正式上線，為用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。（圖／LINE Pay）

成為LINE Pay Money帳戶會員後，原綁定LINE Pay的信用卡將無縫移轉，無需重新綁定，即可在全台超過65萬處LINE Pay支付據點使用。用戶最喜愛的LINE POINTS也全面支援LINE Pay Money，繼續享有點數累積回饋與消費折抵的便利。

LINE Pay Money於今日下午3點正式開啟服務，所有用戶需將LINE應用程式更新至15.18.1版本以上，LINE Pay應用程式則需更新至4.9.0版本以上，以順利開通LINE Pay Money帳戶，完成身分確認與金融驗證後，即成為「LINE Pay Money」帳戶會員。

為慶祝LINE Pay Money上線，即日起至12月31日，用戶可享多重限定優惠，包括開通帳戶抽最高LINE POINTS 88點、首次連結16家指定銀行送30元儲值金、連結19家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高88元優惠券，以及合作銀行提領0手續費等。

LINE Pay提醒用戶，僅能透過LINE應用程式及LINE Pay應用程式開通成為LINE Pay Money用戶，切勿點選不明連結或回覆不明簡訊，以防詐騙。如有疑問，請主動聯繫LINE Pay客服中心。

合作銀行名單：

LINE Pay上線首波合作的19家銀行包括：國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀及中華郵政。

活動期間首次連結16家指定銀行送30元儲值金，這些銀行包括：國泰世華銀行、中國信託銀行、元大銀行、第一銀行、中華郵政、華南銀行、永豐銀行、LINE Bank、王道銀行、台中銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行及彰化銀行。

隨著LINE Pay Money的推出，LINE Pay生活圈將更加完整，用戶可享受更多優惠活動，如「天天LINE Pay」活動中的「週週領券、天天領券、天天得點」優惠回饋，並能在好康地圖下載各式優惠券於消費時折抵使用，或是預訂生活娛樂行程的「找體驗」，購買涵蓋餐飲、購物、觀光、美容等多樣化票券的「購好券」等，持續享有優惠券折抵及消費回饋。

