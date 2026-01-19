LINE POINTS省錢神器 辦這4張信用卡準沒錯

LINE Pay之所以備受國人愛用，與累積點數折抵消費有極大關係。市場上共有4張主打回饋LINE POINTS的信用卡，中國信託LINE Pay卡指定通路最高回饋16%最優；台北富邦J卡主攻日韓泰旅遊，實體商店交易最高贈6%、日本交通卡儲值最多送10%。聯邦賴點卡於偶數日消費、配合新戶優惠共10%回饋。永豐DAWAY卡新戶掃碼拿6%好康。

LINE POINTS點數能在所有LINE Pay通路，最高100%折抵當筆消費，圈住眾多「賴」粉。中國信託LINE Pay卡為祭出回饋LINE POINTS的元祖，發行多款可愛的LINE FRIENDS卡面，成功吸納粉絲申辦，並以國內消費送1%、海外給2.8% LINE POINTS，在「點數生活圈」內的指定通路購物，單筆滿額最高回饋16%，帶動信用卡發行量約300萬張。

台北富邦J卡專攻旅遊消費，提供LINE POINTS或刷卡金2種回饋方式，在日韓交易送3%、泰國贈1%，於當地實體店家單筆購滿1,000元，額外加給3%、5%，加總最高拿6%好康。綁進Apple Pay，儲值日本Suica、PASMO或ICOCA卡單筆滿2,000元，回饋率更衝上10%，成為旅遊咖必備的神卡之一，發卡量約有200萬張。

聯邦銀行賴點卡顧名思義就是因LINE POINTS而生，綁定LINE Pay並採用電子帳單，國內外消費分別獲得1%、3%點數，每月偶數日以LINE Pay在指定通路單筆結帳滿100元加碼5%，每人每月最高可領150點。疊加新戶專屬福利，核卡後次月起6個月再送4%，合回饋計照樣衝上10%。

永豐銀行DAWAY卡主打以永豐銀行帳戶自動扣繳卡費，綁定LINE Pay國內外刷卡消費贈0.5%、2.5% LINE POINTS，於國內LINE Pay特約通路掃碼消費多拿1.5%，每月最高給300點；新戶辦卡掃碼消費額外送4%，每月最高贈300點，各優惠疊加達6%福利。

4大LINE POINTS回饋信用卡優惠方案，如下表：

