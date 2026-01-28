LINE Premium登台倒數！月費165元 首波5大進階功能一次看

【記者趙筱文／台北報導】社群平台「全免費」時代恐將迎來轉折點。繼Meta傳出測試付費方案後，LINE也確定將於2026年上半年在台灣推出訂閱制服務「LINE Premium」，月費165元，台灣成為全球第三個上線市場。官方強調基礎功能仍維持免費，但付費會員可解鎖跨系統備份與多項加值服務，通訊軟體的變現模式正走向「核心免費、進階付費」。

LINE Premium是LINE在台灣即將推出的「付費訂閱方案」。用戶在免費版之外，可透過月費方式取得進階通訊功能，並同步享有LINE生態圈的在地回饋與專屬權益。目前官方宣布將於今年上半年推出，也是繼日本、泰國之後，第三個導入「LINE Premium」的市場。

LINE官方強調，基礎聊天、通話等功能仍維持免費，Premium則鎖定重度用戶與資料管理需求，首波釋出5大升級功能。其中最受關注的是「跨系統雲端備份」，訂閱用戶可享100GB雲端空間，完整備份文字、照片、影片、語音與檔案，並支援iOS與Android之間無痛轉移，解決長期以來換機最怕聊天紀錄消失的痛點。

除了軟體功能，LINE Premium也整合旗下服務，推出4項台灣限定回饋，包括每月50點LINE POINTS購物紅包（新戶加碼168點）、旅遊消費100點回饋（新戶最高500點）、每月最高250元的LINE禮物優惠券，以及可任選3首歌曲作為鈴聲、答鈴或背景音樂的LINE MUSIC設定。官方也預告，後續將陸續加入「無痕收回」、「訊息排程」等進階工具。

▪️雲端備份打破系統高牆：提供100GB雲端空間，可自動備份文字、照片、影片、檔案及語音訊息，並支援iOS與Android雙系統間匯入，解決檔案過期與跨系統遺失問題。

▪️相簿不再只存照片：可將聊天室影片存入相簿，並支援原始畫質照片上傳。每位會員可存100支影片（單支上限5分鐘或200MB），影音總檔案數最高1000個。

▪️職場與私生活切割：推出「自選個人檔案」功能，可額外建立2組身分，針對不同社交圈設定不同大頭照與暱稱。

▪️介面圖示客製化：提供繽紛設計款與特定IP合作的期間限定圖示。

▪️字型選擇更多元：除現有預設與芫荽體外，會員可使用更多字型選項。

