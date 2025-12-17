LINE TODAY年度10大單曲揭曉！洪佩瑜〈不佔地方〉封后 遺珠歌曲有這些

洪佩瑜以〈不佔地方〉奪下LINE TODAY 聚光賞「在地歌手單曲年度榜」冠軍。何樂音樂提供

「LINE TODAY 聚光賞」17日公布首屆2025音樂年度榜單，揭曉了在地與全球音樂市場的指標性作品。金曲歌后洪佩瑜憑藉細膩情感演繹的〈不佔地方〉一舉奪下「在地歌手單曲年度榜」冠軍，全球單曲年度榜則由 Lady Gaga 的〈Abracadabra〉登頂。

本屆「音樂榜」評審陣容橫跨多元領域，包括金曲紅毯主持人陳明珠、作詞人陳學聖、知名Podcast主持人內克與何A、音樂人左光平、浪人祭創辦人蕭達謙，以及阿爆、曹雅雯、許富凱、那那大師等音樂人。

洪佩瑜〈不佔地方〉奪冠：請堅定勇敢呼喊愛

2025年榜單呈現出多語系創作並行、女聲強勢崛起，以及亞洲流行文化全面主導的三大趨勢，曲風更從深情民謠橫跨至前衛流行。剛結束北流演唱會的洪佩瑜得知獲獎開心表示：「希望〈不佔地方〉繼續給很多人勇氣，請堅定、勇敢地呼喊愛！」

廣告 廣告

第二名張震嶽以〈浪人的…〉展現率性瀟灑的視角，成功擦亮「嶽情歌」金字招牌。而今年最受矚目的新秀李竺芯，則憑藉〈足芳足芳〉與〈拌拌咧〉兩首單曲強勢入榜，分別攻佔第三名與第六名。

此外，天后蔡依林的舞曲〈Pleasure〉與田馥甄的自然系作品〈一二三〉展現跨世代影響力。樂團部分由落日飛車以浪漫復古的〈Bluebird〉奪下一席之地；冰球樂團與温嵐跨界合作的〈一個吻的時間〉也帶動了世代合作的新熱度。而嘻哈樂壇代表 someshiit 山姆，亦以〈那些勸我別抽菸的人都死了〉成功殺進前10名，讓今年的榜單更具多樣性與深度。

「LINE TODAY 聚光賞」17日公布首屆2025音樂年度榜單，「在地歌手單曲年度榜」由洪佩瑜奪冠。 LINE TODAY提供

全球單曲榜仍是韓流勢力 〈Golden〉打造韓美混血

此外，全球單曲年度榜單由「怪獸之母」Lady Gaga〈Abracadabra〉奪冠，展現她在後疫情世代依舊無人能敵的舞台能量與文化號召力。評審團觀察，今年榜單呈現韓流、日系與歐美勢力三強鼎立的態勢，反映出全球流行音樂強烈的「混血」特質。

韓流勢力依舊是今年榜單主力軍，JENNIE〈like JENNIE〉、BLACKPINK〈JUMP〉及TWICE〈THIS IS FOR〉三首熱門金曲同步入榜，象徵 KPOP 偶像已成功轉型為國際化的流行文化品牌。

《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉，便以韓系編曲融合歐美陷阱節奏，打造出新一代的跨國語言。此外，英國歌手RAYE的〈WHERE IS MY HUSBAND!〉因在社群掀起快節奏歌唱挑戰，成功闖入第10名，成為年度最具話題的黑馬之作。

「LINE TODAY 聚光賞」2025音樂年度榜單，全球單曲年度榜單由「怪獸之母」Lady Gaga〈Abracadabra〉奪冠。LINE TODAY提供

日系天王藤井風兩首入榜 遺珠盧廣仲、黃奇斌

新世代天王藤井風憑藉〈Hachikō〉與〈まっ白〉兩首作品同步進榜，被評審團視為令和時代的流行典範。此外，宇多田光與米津玄師合作的〈JANE DOE〉則被譽為本屆最具美學深度的黃金組合，象徵日系創作再度風靡國際。

在正式榜單之外，評審團亦點出遺珠作品，包括盧廣仲〈一夜一夜一夜〉、黃奇斌〈若無你我欲去佗位〉，以及9m88〈大濛的暗眠〉因發行時間較晚未及進榜。至於全球榜的遺珠，則包含話題男團CORTIS的〈FaSHioN〉、亞洲潮流指標G-DRAGON的〈TOO BAD〉，以及魚韻的〈怪獸〉，均獲得評審團的高度評價。



回到原文

更多鏡報報導

許允樂、李玉璽閃婚網瘋猜「有了？」 李玉璽霸氣認「會努力」曝李亞明樂當阿公

「LINE TODAY聚光賞」年度10大電影出爐！日本《國寶》奪冠 林柏宏擊敗阿湯哥奪年度電影發光者

才成軍就要當兵！728 SEVENTOEIGHT成員宣布明年入伍 隊長抽中海陸籤王