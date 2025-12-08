LINE TODAY揭曉2025十大新聞！ 大S猝逝、鏟子超人登榜「冠軍是它」

LINE TODAY盤點2025年十大熱門新聞，「川普關稅政策」奪冠。（圖：LINE提供）

通訊軟體LINE旗下新聞服務LINE TODAY今（8）日公布「2025年度十大熱門新聞」與首屆「討論牆熱門話題」榜單，總覽民眾的關注焦點，橫跨經濟民生、社會安全及重大突發事件，年度熱門新聞榜首由國際性的「川普關稅政策」奪得。

「川普關稅政策」引發全球經貿體系震盪，後續效應進一步牽動台灣的物價波動與產業布局，成為今年度點閱與關注度最高的新聞，名列十大熱門新聞榜首。

「藝人大S猝逝」相關報導排名第二，這起事件喚起社會大眾對流感重症風險的重視，促使疫苗接種量在短時間內迅速攀升，凸顯社會安全與健康議題的重要性。

「台中百貨氣爆」名列第三，公共安全網的穩固性受到嚴格檢視與討論；花蓮災後「數十萬鏟子超人湧花蓮」展現台灣社會強大的民間凝聚力，拿下第四名；「詐騙太猖獗」揭露跨境犯罪產業鏈，則成為年度新聞第五名。

與民眾權益密切相關的「國定假日制度調整」為第八名；「全民普發現金一萬元」排名第九名；體育議題「經典賽」名列第十。

今年8月起上線的LINE TODAY討論牆，也首次公布熱門話題，用戶在下半年最關注的議題集中在政治、民生與社會安全三大方向：「柯文哲司法風暴延燒」高居榜首；「普發現金怎麼發」名列第二，其中13歲的代領門檻，引發用戶對自身權益及自主理財年齡的熱烈討論。

值得注意的是，「普發現金」與「鏟子超人」兩大事件同時登榜「年度十大新聞」及「討論牆熱門話題」，是民眾最願意發表觀點、進行深度討論的事件。