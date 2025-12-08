LINE TODAY揭曉2025十大熱門新聞 榜首川普關稅、大S離世太震驚

記者李鴻典／台北報導

LINE TODAY今（8）日公布 「2025 年度十大熱門新聞」，「川普關稅政策」 因引發全球經貿震盪，進一步牽動台灣物價與產業環境，躍居年度新聞榜首；隨後則是大S因病離世相關新聞，事件喚起社會對流感重症風險的重視，疫苗接種量在短時間內迅速攀升；而於花蓮災後主動投入重建的數十萬名志工，讓 「鏟子超人」 成為今年最具溫度的集體記憶，並登上年度新聞第四名。

美國總統川普宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅。（圖／翻攝自The White House）



LINE TODAY也首度揭曉LINE TODAY討論牆熱門話題，據觀察 「普發現金」 與 「鏟子超人」 不僅受到關注，也是民眾願意發表觀點討論的事件，雙雙入榜年度十大新聞與討論牆熱門話題。

LINE TODAY年度十大新聞 「川普關稅政策」 影響產業甚巨最受關注



總覽2025榜單，民眾關注橫跨經濟民生、社會安全與重大突發事件。在經濟民生方面，從全球政治經濟到切身生活議題都是熱門焦點，其中，影響國際供應鏈與產業布局的 「川普關稅政策」 排名第一，影響民眾荷包的 「全民普發現金一萬元」 、「國定假日制度調整」 等小確幸新聞，分別位居第九與第八。

LINE TODAY 2025年度十大熱門新聞。（圖／LINE提供）



此外，健康、安全及社會風險相關的新聞亦受高度關注。「大S猝逝」 讓流感重症風險再度被重視；而社會安全網的穩固性也更受到檢視，「台中百貨氣爆」 突顯了公共安全的重要，排名第三；「詐騙太猖獗」 則從受害者遭遇、到跨境犯罪手法，揭露了詐騙產業鏈的嚴重性，成為年度新聞第五名；而 「數十萬鏟子超人湧花蓮」 則展現出台灣社會強大的民間凝聚力，拿下第四名。

「大S猝逝」 讓流感重症風險再度被重視。（圖／翻攝自大S微博）

LINE TODAY討論牆首度公布熱門榜單 政治、民生與社會安全為三大熱議面向



LINE TODAY討論牆於8 月上線，首次公布熱門話題。用戶下半年最關注的議題集中在 「政治」、「民生」 與 「社會安全」 三大方向，反映了當前社會輿論的脈動與焦慮。「柯文哲司法風暴延燒」 討論度高居榜首，顯示討論牆用戶對高層政治人物的動向，尤其是涉及司法正義的議題，有高度關注與討論。緊追在後的是 「普發現金怎麼發」，13歲的代領門檻，引發用戶對於自身權益及幾歲可以自主理財的激烈討論。

LINE TODAY討論牆熱門討論話題。（圖／LINE提供）



此外，與人身安全相關的 「苗栗隨機砍人、北車性侵」 的重大社會事件，引爆討論牆上對公共安全的擔憂，強烈要求社會安全網升級。而面對 「洪災重創東台灣」 的災難，「鏟子超人」 的行動，則成為用戶表達正能量、凝聚共識的溫暖出口。最後，「旅遊市場兩極化」 讓民眾在討論牆上交流對 「國旅」 與 「出國」 取捨的消費價值觀。

TODAY看世界 用戶關注全球局勢 國際衝突與地緣政治持續成為年度焦點



觀察 「TODAY 看世界」 最多觀看 Top 10 榜單，可看出用戶對國際衝突、地緣政治與兩岸情勢具有高度關注。排行中多項內容與全球安全議題相關，包括德州洪災暴露的防災漏洞、以色列空襲伊朗核設施，以及印巴軍事角力等，都反映出民眾對突發災難與區域軍事動態的敏感度。同時，與台灣直接相關的國際觀察，如外媒對大罷免案的評論、輝達晶片禁售中國所引發的科技圍堵效應，也成為用戶關心的焦點。整體而言，用戶不僅關注國際事件本身，更重視其背後的地緣脈絡及對台灣可能帶來的影響。

