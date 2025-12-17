LINE TODAY聚光賞揭曉 大濛、左撇子女孩名列前5

（中央社記者王心妤台北17日電）LINE TODAY年底邀請藝人、影評人及樂評等投票選出電影、戲劇及音樂推薦名單。電影類由日片「國寶」奪冠，國片「大濛」以及搶進奧斯卡15強的「左撇子女孩」都進入前5名。

2025 LINE TODAY聚光賞電影類前5名，依序為日片「國寶」、國片「大濛」、好萊塢電影「F1電影」、國片「左撇子女孩」、好萊塢電影「一戰再戰」。其中「國寶」、「左撇子女孩」今天都傳來好消息，順利搶進第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片15強。

以白色恐怖時期為背景的「大濛」今年抱回金馬獎最佳劇情片、觀眾票選獎，影評人膝關節表示，「用喜劇公路類型解釋白色恐怖時期的無形壓力，長達半世紀之久的時空格局，襯托磅礴史詩架構。」

「十大追劇榜」由韓星IU（李知恩）和朴寶劍主演的「苦盡柑來遇見你」拿下冠軍，英國影集「混沌少年時」衝上亞軍，季軍則是韓劇「未知的首爾」，台劇「星空下的黑潮島嶼」也躋身前十、位居第6名。

「十大台劇榜」由「星空下的黑潮島嶼」奪冠，其次依序為「回魂計」、「我們與惡的距離2」、「忘了我記得」、「化外之醫」等。

音樂類「在地歌手單曲年度榜」由洪佩瑜「不佔地方」奪冠，張震嶽「浪人的...」緊追其後。「全球單曲年度榜」則由女神卡卡（Lady Gaga）的Abracadabra登頂。洪佩瑜表示，希望音樂持續帶給大家勇氣，並期待推出更多作品。（編輯：張雅淨）1141217