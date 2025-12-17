「LINE TODAY聚光賞」年度10大電影出爐！日本《國寶》奪冠 林柏宏擊敗阿湯哥奪年度電影發光者

LINE TODAY聚光賞「2025年度十大電影」票選結果，由日本電影《國寶》奪冠。傳影互動提供

「LINE TODAY聚光賞」17日公布2025年度企劃「十大電影榜單」與「年度電影發光者」得主。本次票選由包含柯震東、宋芸樺、范少勳、陳庭妮、温貞菱等在內，共80位電影產業職人與影評人組成的「電影打光團」進行票選，最終結果由日本電影《國寶》奪下年度冠軍，金馬獎最佳劇情片《大濛》則以些微之差居於亞軍，好萊塢大片《F1電影》則排名第三。

LINE TODAY聚光賞「2025年度十大電影」票選結果，前三名分別為：《國寶》、《大濛》、《F1電影》。

日本《國寶》奪冠獲盛讚 《大濛》雅俗共賞居次席

由李相日執導的冠軍電影《國寶》，集結了吉澤亮及橫濱流星主演，精緻展現日本歌舞伎傳統文化與古典美學。影評馬欣盛讚該片：「在美學與人性上都達到了美的高度與殘忍。」影評何瑞珠則形容這是「今年最棒的視覺饗宴」。

陳玉勳導演的《大濛》則以亞軍之姿緊追在後。該片透過小人物的冒險之旅引出白色恐怖大時代的悲歌，已先於金馬獎同時獲得最佳劇情片及觀眾票選獎，影評膝關節讚譽其「用喜劇公路類型解述白色恐怖時期的無形壓力，襯托磅礡史詩架構」。

排名第三的《F1電影》則由好萊塢巨星「小布」布萊德彼特主演，承載超強的視聽效果，描述F1傳奇車手時隔30年重出江湖的故事。導演林孝謙稱讚該片「逼真得彷彿觀眾就坐在方向盤後」，即便不是F1迷，也能找到感動與共鳴。

LINE TODAY聚光賞「2025十大電影榜」。LINE TODAY提供

《左撇子女孩》挺進奧斯卡15強 林柏宏奪年度發光者

進入榜單第四名的《左撇子女孩》，由旅美台裔導演鄒時擎與奧斯卡金獎得主西恩貝克聯手打造，講述台灣夜市裡三位母女的故事。該片不僅率先在金馬獎摘下最佳新演員獎（馬士媛），並已進入2026奧斯卡最佳國際影片的15強名單。

其餘進入前10名的電影包括《一戰再戰》《罪人》《青春末世物語》《粗獷派建築師》則助安德林布洛迪二度摘下2025年奧斯卡影帝；而《我家的事》則讓曾敬驊首獲金馬獎最佳男配角。《喵的奇幻漂流》則是入榜唯一動畫片，也是2025年奧斯卡最佳動畫片得主。

另一項備受注目的票選活動「年度電影發光者」，最終得主則由《96分鐘》的林柏宏奪下，緊追在後的為《不可能的任務：最終清算》的湯姆克魯斯、《他年她日》許光漢、《我家的事》曾敬驊以及《96分鐘》宋芸樺。



