LINE TODAY電影聲量榜排名出爐 恐怖片《泥娃娃》奪冠！《96分鐘》連續第8周霸榜

《泥娃娃》被譽為在《咒》之後近三年最佳台灣恐怖片。（圖／天予電影提供）

LINE TODAY電影聲量榜最新排名出爐！ 全台票房突破7600萬台幣的恐怖片《泥娃娃》持續發威，不但榮升2025年度國片票房排名第3名，本周再連莊LINE TODAY電影聲量榜冠軍！另一部成績耀眼的台灣電影《96分鐘》暫退居第７名，但已連續第8周上榜，續航力驚人。

《96分鐘》連續第8周登上LINE TODAY電影聲量榜。（圖／華影國際）

LINE TODAY 電影聲量榜本周TOP 10最新排名依序為： 《泥娃娃》、《捍衛天使》、《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》、《創：戰神》、《吊鬼祭》、《國寶》、《96分鐘》、《國寶風暴》、《ONE IN A MILL10N》、《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。在本周十大榜上，恐怖驚悚、大場面動作片及動畫電影，為三大熱門類型；日本文藝電影《國寶》則異軍突起，上周上映即攻占第６名。

LINE TODAY電影聲量榜前十名。（圖／LINE TODAY提供）

《泥娃娃》被譽為在《咒》之後近三年最佳台灣恐怖片，男、女主角楊祐寧、蔡思韵聯手創造的驚嚇與情感，令大批影迷敲碗續集，編導確實也在電影尾聲埋下後續的伏筆。飾演驅魔人阿生的張軒睿，在上周末映後時，被問是否還會再演續集？他笑說：「彩蛋是我的櫃子，如果我的櫃子打開前面卻不是我，我會很難過！」不只原班人馬暗示延續，就連主角的好友柯震東也感染此片熱度，在自己的直播中放話：「《泥娃娃》如果破億的話，下一集就有我！我就演泥娃娃囉！」目前全台票房已破7600萬元。

本周前十名的恐怖類型就有兩部，包括冠軍《泥娃娃》及第5名的印尼鬼片《吊鬼祭》。第4名的《創：戰神》及第7名的《96分鐘》皆為大展華麗視覺場面的動作類型，《96分鐘》在台票房已逼近2億台幣，連續第8周攻占LINE TODAY電影聲量榜，登上今年最賣座的台灣電影。

首度進榜的新片包括吉澤亮、橫浜流星主演的《國寶》，該片極致呈現日本傳統歌舞伎的文化精神與藝術美學，不但將代表日本角逐2026年奧斯卡最佳國際電影，更將挑戰日本真人電影的最高票房紀錄，目前暫居第6名。另一部入榜新片則是TWICE 出道10周年的紀念電影《ONE IN A MILL10N》，目前排名第9。

