LINE TODAY 公布「2025年度10大電影」 《國寶》奪冠、《大濛》亞軍

備受好評的日本電影《國寶》，是LINE TODAY 「2025年度10大電影榜單」榜首。（傳影互動提供）

LINE TODAY 年度企劃「聚光賞」公布了備受矚目的「2025年度10大電影榜單」。本次評選團「電影打光團」陣容星光熠熠，也具專業度，共有 80 位電影界人士參與，包括柯震東、宋芸樺、陳庭妮、温貞菱等多位知名演員及產業職人。此外，另一項全民票選活動「年度電影發光者」的得主則由憑藉《96分鐘》一片的林柏宏**奪得，他超越了《不可能的任務：最終清算》的湯姆克魯斯、《他年她日》的許光漢等人氣演員，成為本年度最受矚目的電影人物。

廣告 廣告

LINE TODAY聚光賞「2025年度10大電影」票選結果，前十名依序為：《國寶》、《大濛》、《F1電影》、《左撇子女孩》、《一戰再戰》、《罪人》、《青春末世物語》、《喵的奇幻漂流》、《粗獷派建築師》、《我家的事》（並列第9）。 日本電影《國寶》以其在表演、美術、造型和音樂上的全方位精緻表現，以及對歌舞伎傳統文化的古典美學呈現，風光奪下冠軍。緊追在後的亞軍是陳玉勳導演的台灣作品《大濛》，先前已在金馬獎上獲得最佳劇情片及觀眾票選獎，展現其雅俗共賞的魅力。

奪下今年金馬最佳劇情片的《大濛》，票房已破4千6百萬，也成為LINE TODAY 「2025年度十大電影榜單」第二名。（華文創提供）

排名第3的，則是好萊塢大片《F1電影》，由布萊德彼特主演，描述傳奇車手重返賽道的故事，有其超強的視聽效果和深刻的勇氣詮釋。 在其他上榜作品中，由台裔導演鄒時擎與奧斯卡金獎得主西恩貝克合作的《左撇子女孩》名列第四，該片講述台灣夜市母女的生活考驗，已在金馬獎摘下新演員獎，並進入 2026 奧斯卡最佳國際影片的 15 強名單。榜單中唯一的動畫片《喵的奇幻漂流》排名第8，它同時也是 2025 年奧斯卡最佳動畫片得主 而李奧納多主演的動作片《一戰再戰》與融合吸血鬼、藍調音樂及種族議題的驚悚片《罪人》則分別位居第5和第6。值得一提的是，排名第9的兩部作品《粗獷派建築師》（安德林布洛迪二度獲奧斯卡影帝）與《我家的事》（曾敬驊獲金馬獎最佳男配角）同票並列，後者更獲得宋芸樺的溫情推薦。 本屆聚光賞「電影打光團」成員，各單項依筆畫順序排序，演員類：百白、宋芸樺、范少勳、柯震東、姚淳耀、夏于喬、徐鈞浩、陳庭妮、彭千祐、温貞菱。編導類：九把刀、王莉雯、王禮霖、王麗文、沈可尚、呂安弦、林孝謙、林書宇、奚岳隆、鄧依涵。幕後技術類職人：林雍益、洪昰顥、許力文、陳克勤、曹凱評、曾雅寧、葉竹真、蔡珮玲、嚴振欽、羅恩妮。影評人則有：何瑞珠、馬欣、張哲鳴、雀雀、張硯拓、黃以曦、塗翔文、鄭秉泓，以及膝關節、Alan的影劇娛樂閒聊、白色豆腐蛋糕、龍貓大王通信等，共80人。

更多鏡週刊報導

賀！時隔5年再叩關 《左撇子女孩》闖進奧斯卡國際電影15強

羅志祥演唱會吸2萬觀眾「與女粉互動僵硬」 當事者卻說「網友在高潮什麼」

第三屆高雄櫻花音樂節3/13起連唱3天 BOYNEXTDOOR熱唱60分鐘掀高潮