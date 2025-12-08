LINE TODAY 公布 2025 十大熱門新聞！川普關稅奪冠，民生經濟、公共安全最受關注

LINE TODAY 於 12/8 公布「2025 年度十大熱門新聞」，以站內閱讀、互動與搜尋熱度綜合整理出一年來最牽動台灣社會的關鍵事件。

2025 年榜首由「川普關稅政策」奪下，由於美國大規模調整進口關稅，引發全球經貿震盪，並進一步影響台灣物價、供應鏈與產業布局，因此成為全年最受民眾關注的議題。

第二名為藝人大 S 因病離世，引發社會對流感重症風險的高度討論，也使全台疫苗接種量在短時間內大幅增加。第三名為「台中百貨氣爆」，事件突顯公共安全網不足，相關討論延燒數週。

廣告 廣告

第四名則是花蓮震後全台湧入數十萬名志工投入重建，被網友稱為「鏟子超人」的民間力量，也成為今年最具溫度的集體記憶。第五名則為「詐騙太猖獗」，反映民眾對跨境詐欺與國內新型詐騙手法的高度憂慮。

「討論牆熱門話題」首次揭曉！

值得注意的是，今年首次揭曉的「討論牆熱門話題」中，「普發現金怎麼發」與「鏟子超人」不僅在年度新聞榜上名列前十，也同時成為最常引發用戶留言與分享的兩大焦點。政治人物相關議題如「柯文哲司法風暴延燒」，也反映出民眾對司法正義與政治問責的高度敏感。

在國際新聞方面，「TODAY 看世界」排行榜顯示用戶持續關注全球地緣政治，包括德州洪災暴露的防災漏洞、以色列空襲伊朗核設施、印巴軍事角力等內容，皆進入最多觀看的 Top 10。與台灣高度相關的議題，如輝達晶片禁售中國以及外媒對台灣政治情勢的分析，也成為用戶反覆點閱的焦點。

此外，LINE TODAY 也公布今年五大熱門投票，整體參與量明顯高於去年，其中「大罷免」投票突破近 20 萬票，是 2024 年最高投票量的兩倍，顯示公共政策最能驅動民眾主動表態。

在生活消費方面，LINE TODAY 旗下「食在榜」亦同步推出「2025 年度美食排行榜」，今年最受關注的餐廳類型落在「吃到飽餐廳」、「平價牛排館」與「景觀餐廳」，為民眾提供週末聚餐的實用參考。

整體觀察，今年十大熱門新聞呈現出台灣社會在經濟變局、公共安全、健康風險與民間互助力量等多面向的關注，描繪出 2025 年台灣人共同的年度記憶。

（本文資訊、圖源：LINE 提供）

由於篇幅限制，完整圖文歡迎參考下方延伸閱讀：

看更多》

LINE TODAY 公布 2025 年度十大新聞：川普關稅奪冠、公共安全議題全面升溫！

政策壓力持續、11 月六都移轉量續縮，房市進入低檔盤整