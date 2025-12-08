LINE TODAY 公布 2025 年度十大熱門新聞 「川普關稅政策」最受國人關注 11

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／綜合報導

LINE TODAY 今（8）日公布「2025 年度十大熱門新聞」，與全民一同回顧今年最受矚目的重大事件。今年榜首由牽動全球經貿、進而影響台灣物價與產業布局的「川普關稅政策」奪下；緊接其後的是「大 S 因病離世」所引發的社會關注，讓流感重症議題再度升溫，短時間內帶動疫苗接種量大幅增加；至於花蓮震後投入重建的數十萬名志工則形塑了集體記憶中的「鏟子超人」，成為今年最具溫度的新聞之一，也登上年度排名第四。

今年首次同步公布的「LINE TODAY 討論牆熱門話題」中，「普發現金」與「鏟子超人」不僅獲得高度關注，也成為民眾最願意發表觀點的議題，雙雙同時入榜年度十大新聞與討論牆熱門話題。

在十大新聞榜單中，民眾關注橫跨經濟民生、社會安全至重大突發事件。從全球局勢到日常生活均是焦點，其中「川普關稅政策」影響深遠，位居榜首；牽動荷包的「全民普發現金一萬元」與「國定假日制度調整」則帶來實質感，同樣榜上有名。在健康與社會風險議題方面，「大 S 猝逝」喚醒社會對流感重症的警覺；「台中百貨氣爆」突顯公共安全重要性；「詐騙太猖獗」則揭露跨境詐欺鏈的嚴峻程度，而花蓮災後志工行動所凝聚的民間力量，更讓「鏟子超人」成為年度最暖新聞。

今年 8 月正式上線的 LINE TODAY 討論牆，也首次公布熱門話題排行。觀察下半年討論熱度，議題集中在政治、民生與社會安全三大領域，其中「柯文哲司法風暴延燒」討論度最高，反映用戶對高層政治人物及司法議題的高度關切；「普發現金怎麼發」因代領年齡門檻引發激烈討論，也名列前段。與人身安全相關的「苗栗隨機砍人」及「北車性侵」等事件則帶動大量留言，凸顯民眾對社會安全網強化的殷切期待；而在「洪災重創東台灣」後，「鏟子超人」的行動也成為平台上凝聚正能量的重要象徵。此外，「旅遊市場兩極化」亦掀起對國旅與出國消費價值觀的討論熱潮。

針對國際視野，LINE TODAY「TODAY 看世界」最多觀看榜單顯示，用戶仍高度關注全球衝突、地緣政治與兩岸情勢。德州洪災顯現的防災漏洞、以色列空襲伊朗核設施、印巴軍事對峙，以及外媒關注台灣大罷免案、輝達晶片禁售中國等議題，都成為台灣用戶的重要國際觀察指標，反映民眾對國際局勢與台灣安全連動性的深層關切。

此外，今年 LINE TODAY 的投票參與度大幅提升，投票榜首「大罷免」吸引近 20 萬人次參與，為去年最高投票量的兩倍。公共政策議題最能驅動用戶表態，包括普發現金、公投與學制調整等主題，皆突破十萬人投票，顯示用戶已習慣以投票方式參與公共討論。

在美食領域，LINE TODAY「食在榜」與美食評審合作，透過網路聲量、評價數、用戶評分、近期熱度等多項指標，精選值得回訪的餐廳。今年最受關注的主題為「吃到飽餐廳」、「平價牛排館」與「景觀餐廳」，並據此推出「2025 年度餐廳排行榜」，為民眾提供更實用的聚餐指南。