LINE TODAY 聚光賞！2025年度追劇榜揭曉 《苦盡柑來遇見你》奪冠

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

LINE TODAY年度企劃「LINE TODAY聚光賞」為每年對外揭露的影視音年度榜單，涵蓋國內外電影、戲劇與音樂等多項分類，由跨領域專業評審組成的「打光團」共同選出。而今（17）日公布「2025十大追劇榜」票選結果。冠軍由IU和朴寶劍聯手主演的韓劇《苦盡柑來遇見你》拿下。

「2025十大追劇榜」票選結果出爐，冠軍由IU和朴寶劍聯手主演的韓劇《苦盡柑來遇見你》拿下。（圖／翻攝自IG＠iu_edamofficial）

十大追劇榜依序為韓劇《苦盡柑來遇見你》、英劇《混沌少年時》、韓劇《未知的首爾》、韓劇《妳和其餘的一切》、日劇《小鎮星熱點》、台劇《星空下的黑潮島嶼》、韓劇《外傷重症中心》、美劇《片廠風雲》、日劇《宛如阿修羅》、日本動畫《膽大黨第2季》。其中《苦盡柑來遇見你》一劇的催淚感動度在台、韓皆博得超高聲量，不僅女主角IU接連摘下青龍獎及首爾電視節的演技大獎，她和朴寶劍在本月初於高雄舉辦的AAA再度共同獲得「最佳情侶獎」，聲勢可說是旺了一整年。

女主角IU不僅接連摘下青龍獎及首爾電視節的演技大獎，和朴寶劍在本月初於高雄舉辦的AAA再度共同獲得「最佳情侶獎」。（圖／翻攝自IG @dlwlrma）

綜觀十大追劇榜，韓劇拿下4個席次，日本作品則有3部，英、美劇則各有一部入榜，分別為《混沌少年時》、《片廠風雲》，雙雙登上剛揭曉的金球獎電視類入圍名單上。而唯一上榜的台劇《星空下的黑潮島嶼》由王識賢、黃河、吳念軒、曹佑寧等人主演，因其時代考究與製作質感，10月金鐘獎時一舉摘下攝影及歌曲等6獎項。

LINE TODAY聚光賞「2025十大追劇榜」。（圖／LINE TODAY提供）

2025年LINE TODAY聚光賞，追劇頻道涵蓋台劇、韓劇、日劇、歐美劇、動漫、綜藝節目、陸劇等7個單項榜單。其中備受注目的「十大台劇榜」，結果由《星空下的黑潮島嶼》奪冠，亞軍為舒淇、李心潔聯手的《回魂計》，其餘依序為《我們與惡的距離 II》、《忘了我記得》、《化外之醫》、《童話故事下集》、《零日攻擊》、《拜六禮拜》、《如果我不曾見過太陽：一部曲》、《我們六個》。

LINE TODAY聚光賞「2025台劇年度榜」。（圖／LINE TODAY提供）

另一項由全民參與的「年度戲劇發光者」演員票選活動，「誰是演技炸裂的風雲星光？」第一名由主演《書卷一夢》、《折腰》的劉宇寧獲得逾3萬票拿下，第二名是《苦盡柑來遇見你》IU，第三名則是《回魂計》及《拜六禮拜》的鍾欣凌。





