《LINE TODAY 聚光賞》2025音樂榜揭曉：Lady Gaga、洪佩瑜分別奪全球與在地冠軍

2025《LINE TODAY 聚光賞》全球與在地榜冠軍，Lady Gaga〈Abracadabra〉與洪佩瑜〈不佔地方〉。（環球音樂、何樂音樂提供）

2025《LINE TODAY 聚光賞》年終音樂榜單今（12/17）正式揭曉，首度跨足音樂領域便引發高度關注。「2025全球單曲年度榜」由Lady Gaga以〈Abracadabra〉奪冠，再現她「怪獸之母」的舞台能量與文化號召力；而「2025在地歌手單曲年度榜」則由洪佩瑜〈不佔地方〉拿下第一名，她細膩的情感演繹與精湛唱功深受評審肯定，成為今年華語樂壇指標作品之一。洪佩瑜也分享心情表示：「希望〈不佔地方〉能給大家勇氣，請堅定、勇敢地呼喊愛！」

廣告 廣告

本屆《LINE TODAY 聚光賞》邀集50位橫跨電台DJ、音樂人、串流平台編輯、樂評與社群KOL組成評審團，結合跨平台數據與專業觀點，打造兼具專業與市場影響力的年度榜單。今年榜單呈現三大趨勢：女聲強勢崛起、多語系創作並行，以及亞洲流行文化全面主導，曲風涵蓋深情民謠、復古電子、前衛流行與實驗風格，充分展現2025樂壇的多元面貌。

2025《LINE TODAY 聚光賞》全球單曲榜前三名。（LINE TODAY提供）

在地榜中，除了冠軍洪佩瑜，張震嶽〈浪人的…〉以率性口吻觀察都會男女情感關係獲得第二名，李竺芯〈足芳足芳〉與〈拌拌咧〉雙曲入榜，展現新秀實力；蔡依林〈Pleasure〉、田馥甄〈一二三〉以及陳嫺靜〈Wui229〉等作品，也延續華語女聲的高水準表現。樂團方面，落日飛車〈Bluebird〉、冰球樂團與温嵐跨界合作〈一個吻的時間〉，同樣獲得評審青睞，彰顯世代與曲風的多樣化。

2025《LINE TODAY 聚光賞》在地歌手單曲榜前三名。（LINE TODAY提供）

全球榜則呈現跨文化混血特質，K-POP、J-POP與歐美流行並列。除了Lady Gaga奪冠，JENNIE〈like JENNIE〉、BLACKPINK〈JUMP〉與TWICE〈THIS IS FOR〉等韓流作品上榜，藤井風〈Hachikō〉、〈まっ白〉與宇多田光、米津玄師〈JANE DOE〉也入榜，象徵日系創作在全球的影響力；英國歌手RAYE〈WHERE IS MY HUSBAND!〉驚喜進入前十，更成為社群話題。榜單同時出現多首「遺珠」作品，如盧廣仲〈一夜一夜一夜〉、黃奇斌〈若無你我欲去佗位〉與9m88〈大濛的暗眠〉，以及全球男團CORTIS〈FaSHioN〉、G-DRAGON〈TOO BAD〉，均獲評審高度肯定。

2025《LINE TODAY 聚光賞》全球單曲年度榜。（LINE TODAY提供）

2025《LINE TODAY 聚光賞》2025在地歌手單曲年度榜。（LINE TODAY提供）

更多鏡週刊報導

夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」

聲優王子宮野真守睽違7年來台 明年2月與粉絲一起「VACATIONING！」

朱孝天曾稱「F4的歌不好聽」 張震嶽酸「脫隊的F1」力挺〈流星雨〉