LINE TV出手合併KKTV 百萬用戶入袋

平台擁內容為王已是老話，但為了競逐消費者有限的眼球注意力與荷包，業內人士形容「競爭加劇下，各平台的差距已迅速拉開，已難憑一己之力追進度。」LINE台灣今（3）日便宣布，LINE TV出手整合KKTV，雙方將結合各自的用戶基礎、影音內容資源與優勢，以提升內容競爭力、升級用戶體驗並擴大內容投資，整合後用戶規模約600萬戶。

今日下午LINE台灣發出新聞稿，宣布LINE TV與KKTV整合，新聞稿寫得委婉，但開宗明義的第一句話倒是反應現實，LINE表示，「台灣OTT市場內容與服務高度碎片化」，被業界視為LINE為旗下LINE TV出手強化競爭力主因，過多平台下，整併與退出潮必起。

LINE TV目前每月活躍用戶500萬戶，加上KKTV的100萬戶，整合後平台用戶規模約600萬戶。

LINE新聞稿中皆以「整合」二字定調LINE TV與KKTV的合作，但其實就是整併，由LINE TV出手主導，業界更傳出，LINE TV與KKTV是以股權交換的方式進行交易，但未獲官方證實與回應。

對於LINE TV與KKTV現下的營運成績，官方並未提供實際數字，業界則是推估雙方應該都還在投資階段，待明（2026）年完成整併作業後，合併效益是否能助攻獲利表現，才是LINE的最大課題。

鑫傳國際多媒體近年投資LINE TV，投資金額約5.77億元，為使OTT內容更貼近家庭收視習慣，鑫傳國際多媒體的母公司台數科更特意將LINE TV嵌入「哈 TV+」智慧機上盒中，就是希望能持續留在消費者的收視行爲中，也為自家有線電視服務助攻轉型。

根據LINE指出，雙方整合後LINE TV全平台影視內容將超過6,000 部，LINE TV以華語影視為主，涵蓋台劇、陸劇、動漫、韓劇、原創劇與綜藝，而KKTV 則長期深耕日劇、動畫及香港、新加坡等地內容，表達攜手合作有其互補性。

適逢雙11檔期，LINE TV也趁雙方合併之際，宣傳收費優惠，正式推出全新雙人、四人「共享方案」，首年年費分別為2,200、3,200元，採獨立帳號形式，用戶可保有個人密碼與觀看紀錄。

