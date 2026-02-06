LINE TV坦承資料外洩 稱系統漏洞已修補

LINE TV表示，系統漏洞已完成修補，今（6）日已經沒有再偵測到新的未經授權存取活動，並同步強化相關防護機制，確保用戶資料及平台內容的安全。

至於被盜取的個資，與 LINE通訊軟體或其他服務是否也受到影響，巧克科技表示，LINE相關服務用完全隔離，並且是相互獨立的伺服器與資安架構，因此資安不受影響。

不過，LINE TV並未說明此次個資有多少筆外洩，提醒用戶留意不明來源的電話、簡訊或電子郵件，也建議帳戶更新密碼。