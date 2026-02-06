LINE TV爆用戶個資外洩！營運商道歉提補償 急喊：不影響LINE其他服務

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

LINE TV今年初與KKTV合併，用戶數逾600萬，近日卻傳出遭駭，導致用戶個資外洩。對此，LINE授權合作營運LINE TV的「巧克科技」證實曾發生此事，發長文向用戶說明事件與已採取的緊急應變措施，同時也提出了補償方案，並強調LINE TV與其他LINE相關服務，採完全隔離、獨立的伺服器與資安架構，因此不影響其他服務的系統運作及用戶資料安全。

巧克科技表示，1月26日晚間，資安團隊在進行例行性安全檢查時，偵測到系統中有異常的存取活動，立即展開調查。經確認1月24日至26日之間，系統有來自外部未經授權的存取。而團隊一發現異常，就立即啟動最高層級的緊急應變措施、依法通報主管機關，並委請專業資安風控公司協同進行系統潛在風險的盤查。

巧克科技說，針對此事件肇因的系統漏洞已完成修補，且截至目前未再偵測到新的未經授權存取活動；也同步強化相關防護機制，並將持續監控平台運作，確保用戶資料及平台內容的安全。

巧克科技說明，關於可能影響之用戶資訊，包含會員編號、電子信箱、電話號碼、經雜湊保護的密碼、經加密保護的地址資訊、生日、社群帳號暱稱、社群帳號大頭貼、訂單資料；而團隊並未保留用戶的完整付費資訊，如銀行帳號、信用卡號等，因此用戶財務資料不在受影響範圍。

巧克科技也建議，用戶提高警覺，留意任何來自不明來源的電話、簡訊或電子郵件；定期更新登入密碼，並請依據個人的登入方式，前往官方平台或APP進行設定，詳見官網的「更新密碼指引」；也提醒，平台絕不會要求用戶操作ATM、提供完整信用卡號或驗證碼。若您未主動聯繫客服，巧克科技不會主動以電話聯繫您，如接獲疑似詐騙電話，請立即通報165反詐騙專線。

巧克科技也表示，對於此事件造成的疑慮與困擾，深感歉意，團隊已制定進一步資安升級計畫，將持續投注資源強化資安防護中心，盡最大的努力來防止再次發生。

為表達歉意，巧克科技提出，凡於2026/2/5公告前註冊的免費用戶，將提供14天觀看序號作為補償；於2026/1/1至2026/2/5公告前曾為VIP用戶者，則提供30天觀看序號兩組（共60天）作為補償。相關補償序號將自2026/2/5公告日起，陸續發放至符合資格之用戶帳號「優惠票券夾」中，預計於2026/2/11完成發送。至於序號兌換方式，請到LINE TV APP「個人」->「優惠票券」，點擊「前往兌換」並依照指示前往網站兌換。

