LINE TV爆發資安事件 LINE急出面澄清止血

今(2026)年初與KKTV完成整併、用戶數突破600萬的影音平台LINE TV，近日驚傳資安事件。市場傳出平台疑似遭駭客入侵，可能導致大量用戶個資外洩，引發高度關注。負責營運LINE TV的巧克科技坦言，系統確曾出現未經授權存取情形，已全面啟動資安應變機制。

由於LINE通訊軟體在台灣擁有超過2,200萬名用戶，事件曝光後，不少民眾擔心是否連LINE帳號本身也遭波及。LINE隨即出面說明，LINE TV是由巧克科技營運，與LINE通訊軟體分屬不同公司，雙方採用完全隔離、相互獨立的伺服器與資安架構。本次事件僅限於影音平台，LINE通訊軟體及其他LINE相關服務的系統與用戶資料，均未受到影響。

巧克科技回應，資安團隊於1月26日晚間進行例行性安全檢查時，偵測到系統出現異常存取行為，立即展開調查，確認在1月24日至1月26日期間，系統曾遭外部來源未經授權存取。事件發生後，已於第一時間展開最高層級緊急應變，完成系統漏洞修補，並委請專業資安風控公司進行全面盤查，截至目前未再偵測到新的異常存取行為。

至於可能受影響的個資範圍，巧克科技表示，包含會員編號、電子郵件、電話號碼、生日、社群帳號暱稱與大頭貼、訂單資料，以及經雜湊處理的密碼與加密保護的地址資訊。其中，用戶帳號數約650萬筆、電子郵件約394萬筆、電話號碼約71萬筆。不過，平台並未留存完整的付款資訊，例如銀行帳號或信用卡號碼，因此用戶財務資料不在此次事件涉及範圍。

為降低用戶疑慮，LINE TV同步公布補償方案。凡於2月5日公告前完成註冊的免費用戶，將獲得14天VIP觀看序號；於今年1月1日至2月5日公告前曾為VIP用戶者，可獲2組30天觀看序號，合計60天。補償序號將陸續發到符合資格的用戶帳號「優惠票券夾」中，預計於2月11日前完成發送。

巧克科技指出，對於此次事件造成用戶疑慮，深感抱歉，已同步規畫後續資安升級計畫，將持續強化防護機制與監控作業。並提醒用戶提高警覺、定期更新密碼，留意可疑訊息與詐騙行為。LINE TV與LINE通訊軟體在系統與資安層面完全獨立，事件不影響其他LINE相關服務正常運作。

