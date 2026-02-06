LINE TV爆600萬個資外洩！官方道歉急喊：不影響LINE其他服務

LINE TV今年初與KKTV合併，成為台灣最大串流平台之一，近日卻傳出600萬用戶個資外洩。(示意圖) 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] LINE TV今年初與KKTV合併，成為台灣最大串流平台之一，近日卻傳出600萬用戶個資外洩。對此，負責營運的「巧克科技」證實，有部分的用戶資料曾發生未經授權存取的情況，不過事後立即啟動資安應變措施，目前已經修復，並強調LINE TV與其他LINE相關服務各自獨立，因此其他功能不受影響。同時也提出了補償方案。

巧克科技指出，1月26日晚間，我們的資安團隊在進行例行性安全檢查時，偵測到系統中有異常的存取活動，立即展開調查。經確認，在1月24日至26日之間，系統有來自外部未經授權的存取。一發現異常，立即啟動最高層級的緊急應變措施、依法通報主管機關，並委請專業資安風控公司協同進行系統潛在風險的盤查。

針對此事件肇因的系統漏洞已完成修補，且截至今日未再偵測到新的未經授權存取活動。並同步強化了相關防護機制，持續監控平台運作，事後也透過Email、App推播等方式，通知所有可能受影響的用戶，確保用戶資料及平台內容的安全。

關於此事件，可能影響巧克科技用戶資訊包含會員編號、電子信箱、電話號碼、經雜湊保護的密碼、經加密保護的地址資訊、生日、社群帳號暱稱、社群帳號大頭貼、訂單資料。此外，巧克科技並未保留用戶的完整付費資訊(銀行帳號、信用卡號等)，因此用戶財務資料不在受影響範圍。

巧克科技也強調，LINE TV與LINE通訊軟體及其他LINE相關服務，採用完全隔離且相互獨立的伺服器與資安架構，此事件不影響LINE通訊軟體與其他LINE相關服務之系統運作與用戶資料安全。

最後巧克科技也道歉並提出補償方案，凡於昨日公告前註冊的免費用戶，將提供 14 天觀看序號作；於1月1日至昨天公告前曾為VIP用戶者，則提供 30 天觀看序號兩組(共60天)作為補償。相關補償序號將自公告日起，陸續發放至符合資格之用戶帳號「優惠票券夾」中，預計於11日完成發送。

