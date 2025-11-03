LINE TV與KKTV合併 每月百元暢看雙平台

台灣串流影音(OTT)市場高度碎片化，無法用單一訂閱費看到所有想看的影片。為服務消費者，LINE今(3)天宣布，LINE TV將與KKTV整合，結合雙方在華語、日語內容的優勢，最低每月支付100元就能看遍雙平台所有劇集。Netflix與Disney+分別公布11月強片，包括「怪奇物語」最終季、犯罪影集「如果我不曾見過太陽」、電影《驚奇4超人：第一步》、《辣媽辣妹2》等，大搶年末娛樂商機。

國內OTT百花齊放，每家系統各有強打的劇集與影片，消費者若想跨平台觀片，每月訂閱費所費不貲。不過LINE整合LINE TV與KKTV，不論是在LINE TV上的台劇、陸劇、韓劇、綜藝，或是KKTV上的日劇、動畫，只要每月支付一次費用即可看到飽。

訂閱方案共有3種，「單人獨享年方案」首年價格打5折只要1,200元，換算後平均每月僅須100元。「雙人共享方案」首年年繳2,200元，相當於每人每月最低月付92元。「4人共享方案」首年價格為3,200元，平均每人每月66元。

既有的LINE TV VIP用戶自動免費升級為「雙人共享方案」，不用額外付費就能與親友共用平台，直到取消訂閱服務為止；KKTV訂戶可在系統內一鍵升級成為LINE TV用戶，也能將觀劇紀錄匯入新平台內。

今(2025)年第4季將有不少跟播日劇登場，像是高橋一生主演的《1972渚之螢火》、唐澤壽明擔綱的《教練刑警》、草彅剛擔任主角的《終幕的輪舞曲-獻給再也無法見面的你》……等。同時加入「離線觀看」、「雙字幕」新功能，讓會員即使在沒有網路的情況下也能追劇，甚至能一邊看劇、一邊學習語言。

至於市占率最高的Netflix，11月新劇有11月13日上線犯罪影集「如果我不曾見過太陽」，由曾敬驊飾演冷血殺人魔，故事雖然陰暗又憂鬱，卻相當「純愛」。11月27日播放「怪奇物語：第5季第1輯」，主角群集結起來面對可怕的黑暗力量。

Disney+古裝復仇劇「山河枕」已經上檔，描述檯面上偽造的「叔嫂」共同抵禦外敵、守護大好河山。電影《驚奇4超人：第一步》11月5日開播，不須走進電影院，就能跟上漫威最新的復仇者宇宙。睽違多年登上大銀幕的《辣媽辣妹2》在11月12日進入平台，母女靈魂交換變成3代4人組交換靈魂，畫面更爆笑。

